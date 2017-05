Menyingkap Surga Tersembunyi di Kepulauan Manise, Maluku (Bagian 1)

POVINSI Maluku memiliki berbagai potensi diberbagai bidang termasuk potensi pariwisata. Beragam objek wisata alam, laut, hingga wisata sejarah yang eksotis. Sebagian besar objek wisata itu ada yang masih belum banyak diketahui orang dan bahkan belum pernah dijajaki oleh kaki wisatawan.

Pernahkah Anda membayangkan tidur di pantai pasir putih yang hangat dengan pemandangan air laut yang indah bak permata berkilauan? Di pulau manise, Maluku, Anda bisa menikmati kedamaian dan ketenangan berlibur.

Berikut destinasi-destinasi wisata di Maluku yang siap menunggu Anda untuk berkunjung.

1. Kepulauan Banda

A post shared by Putri Marino (@putrimarino) on May 28, 2016 at 7:32am PDT



Kepulauan Banda terdiri dari gugusan pulau-pulau yang siap membuat pengunjungnya takjub. Pulau Neira, Pulau Gunung Api, Pulau Ai, Pulau Sjahrir dan Pulau Hatta, yang masing-masing menawarkan pesonanya sendiri. Di Kepulauan ini juga wisatawan akan menemukan harta yang paling berharga di bawah laut, yaitu spot diving yang fantastis indahnya. Ada beberapa titik menyelam yang wajib di sambangi, mulai dari Sonegat, Pulau Keraka, Pulau Lontar, Batu Belanda, Pulau Ai, dan Pulau Hatta. Kapan lagi Anda bisa menyelam dengan pemandangan 310 jenis terumbu karang, 871 spesies ikan di perairan yang juga memiliki populasi hiu yang baik ini?

2. Pantai Namalatu

Salah satu pantai terbaik yang dimiliki Ambon ialah Namalatu. Namalatu menjadikan kombinasi antara pasir putih, jernihnya air laut dan matahari tenggelam atau matahari terbit sangat sempurna. Di pantai nan cantik ini para wisatawan dapat menikmati indahnya Namalatu sambil bersantai di gazebo, baileo yang telah disediakan.

A post shared by Jilvien L (@jilvien) on May 10, 2017 at 6:26pm PDT

3. Pulau Bair

Pulau dengan ciri khas tropis ini adalah pulau yang unik. Ukurannya yang mungil membuat pulau Bair memiliki sejuta pesona yang sayang sekali bila dilewatkan. Dikatakan unik karena pulau ini berasal dari dua teluk yang memiliki air jernih dan laut yang tenang, vegetasi mangrove, dan tebing batu. Sepintas memandang Pulau Bair para wisatawan akan merasa seperti di Raja Ampat, Papua. Pulau Bair bak Raja Ampat versi Maluku.

A post shared by #indonesiajuara (@indonesiajuara) on Jan 29, 2016 at 3:04pm PST

4. Pantai Hanimua

Pernah memboyong predikat pantai paling indah di Indonesia membuat pantai Hanimua tidak perlu diragukan lagi untuk disinggahi. Selain menggod pengunjung dengan pasir putihnya yang bersih dan air laut biru jernih berkilauan, pantai ini juga terdapat pohon beringin yang bersandar di tepi pantai. Oleh karena keindahannya yang spektakuler, para wisatawan yang pernah berkunjung menganggap pantai Hanimua lebih indah dari Bunaken.

A post shared by #indonesiajuara (@indonesiajuara) on Feb 16, 2016 at 2:52am PST

5. Pulau Osi

A post shared by Dewi1992 (@dewinurlailina) on May 5, 2017 at 3:25am PDT



Pulau kecil yang bernama Osi ini menyimpan banyak keindahan. Memiliki harta bawah laut yang tidak bisa dianggap remeh. Terumbu karang, beragam spesies ikan-ikan warna-warni dan biota laut lainnya terlindung dan terjaga dengan baik. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Pulau Osi jangan lupa untuk mencicipi kelezatan ikan Saroa yang juga merupakan salah satu ikan endemik Maluku, dan dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh.