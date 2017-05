HARI WAISAK 2017: Wah! Inilah Top 5 Peninggalan Zaman Buddha di Seluruh Dunia

BUDDHA diakui sebagai salah satu agama dan keyakinan yang tertua di Indonesia. Dahulu kejayaan kerjaan buddha tidak bisa dianggap remeh. Candi Borobudur hanyalah salah satu mahakarya peninggalan jaman buddha pada masanya yang masih terjaga dan dirawat dengan baik hingga kini.

Namun, bagaimana dengan situs-situs peninggalan zaman Buddha yang berasal dari seluruh dunia?

Dilansir dari World King pada Kamis (11/5/2017), berikut top 5 peninggalan jaman buddha yang masih ada hingga sekarang

1. Borobudur, Indonesia

Indonesia patut berbangga karena candi Borobudur merupakan candi terbesar dan termegah di dunia, yang dibangun pada jaman kerjaan Syailendra pada abad ke-8 dan 9. Dinding dan langkan candi dipenuh relief halus, dengan luas permukaan total 2.520 meter persegi. Kemegahan candi ini didukung oleh adanya 72 stupa yang masing-masing diisi oleh patung buddha.

2. Gua Ajanta, India

Situs peninggalan yang satu ini merupakan gua buddha pertama di dunia. Ada sekiranya 30 monumen gua buddha yang berasal dari abad ke-2 hingga 480 atau 620 tahun sebelum masehi di sini. Gua-gua ini terletak 100 km timur laut Ellora, 104 km dari Aurangabad dan 52 km dari Stasiun Kereta Api Jalgaon. Gua megah ini berisi ukiran yang menggambarkan kehidupan Buddha, dan ukiran dan pahatannya dianggap sebagai awal seni klasik India.

3. Paro Taktsang, Bhutan

Situs buddha suci yang terletak di Himalaya, Bhutan, ini memiliki nama asli Takstang Palphug Monastery. Pertama kali dibangun pada 1692 berdiri pada 3120 meter di atas permukaan laut di atas tebing, di sisi lembah Paro. Situs yang juga terkenal dengan sebutan Tiger's Nest yang artinya kandang harimau ini ternyata menjadi satu-satunya pagoda yang berdiri di tempat tinggi. Mengunjungi Biara Paro Taktsang merupakan pengalaman yang tak terlupakan berkat lokasinya yang unik dan pemandangan pegunungan megah dan lembah hijau zamrud.

4. Gua Mogao, Cina

Gua Mogao merupakan gua yang memiliki patung dan lukisan buddha terbanyak di dunia. Gua ini juga dikenal sebagai Gua Dunhuang. Gua Dunhuang berisi beberapa contoh terbaik dari seni Buddhia yang mencakup periode 1.000 tahun. Gua pertama digali pada tahun 366 M sebagai tempat meditasi dan pemujaan Buddha. Gua ini juga menjadi salah satu situs peninggalan buddha terkuno yang terkenal di Cina.

5. Wat Phra Dhammakaya, Thailand

Kuil dengan patung buddha perunggu emas yang berlapis emas paling banyak di dunia ini bernama Wat Phra Dhammakaya. Kuil yang juga memiliki ukuran yang super besar ini menjadi situs Buddha yang paling berkilau di dunia karena berisikan 300.000 patung Buddha yang dilapisi emas di luar kuilnya dan sebanayak 700.000 patung Buddha di dalam kuilnya. Luas kuil megah nan gemerlap ini ialah 1.000 hektar.