RESEP PILIHAN: Enaknya Makan Siang dengan Sup Pangsit Telur Bikinan Sendiri!

MENIKMATI semangkuk sup hangat sebagai hidangan santap malam bersama keluarga tentu akan semakin menambah kedekatan Anda dengan anak-anak maupun suami. Jika biasanya Anda membuat sup ayam, sup jagung, sup krim dan yang lainnya, maka kini Anda bisa memadukannya dengan bahan lain.

Penasaran? Coba saja resep sup dari Taste.com.au yang memadukan pangsit isi dengan kubis, telur dan keju parmesan ini! Tak hanya segar, sup yang satu ini tentu akan menggugah selera Anda dan keluarga. Yuk, intip resep Sup Pangsit Telur berikut ini! Selamat mencoba!

Bahan-bahan:

2 liter kaldu ayam

1/4 sdt bubuk pala

375 gram pangsit isi siap masak

4 butir telur

Keju parmesan secukupnya, parut halus

1 sdm daun peterseli segar (tambahan ekstra untuk pelengkap)

150 gram kubis savoy, cincang kasar

2 sdm air jeruk lemon

Garam dan merica secukupnya

Cara membuat:

1. Panaskan kaldu dan bubuk pala dalam panci besar dengan api besar. Tambahkan pangsit isi, masak dan aduk sesekali selama 5 menit atau sampai pangsit sedikit empuk.

2. Sementara itu, kocok telur, parmesan dan peterseli dalam mangkuk, kemudian bumbui dengan garam dan merica.

3. Tambahkan kubis ke dalam sup, kemudian kecilkan api sedikit. Sambil terus menerus mengaduk sup, tuangkan campuran telur dengan perlahan. Masak selama 1 menit kemudian tambahkan air lemon dan bumbui dengan garam dan merica. Aduk rata dan masak kembali sebentar.

4. Sajikan sup dengan tambahan parmesan dan peterseli.