Plesiran ke Lahat, Jangan Lupa Borong Oleh-Oleh Kuliner Ini

BERADA di satu lokasi yang berdampingan, Kabupaten Lahat memiliki ragam kuliner yang tak jauh berbeda dengan Palembang. Jika berkesempatan plesir ke Lahat, jangan lupa memboyong oleh-oleh kulinernya.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut Okezone rangkum tiga kuliner khas Lahat yang siap dibawa sebagai oleh-oleh. Belum banyak yang tahu tentang kuliner Lahat jadi saat Anda membawanya sebagai oleh-oleh, pasti banyak yang tertarik dan penasaran.

Tempoyak

Tempoyak jadi bahan baku kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Olahan buah durian yang difermentasi ini kerap dijadikan tambahan makanan ataupun sebagai campuran sambal. Aroma dan rasa tempoyak sangat khas sehingga punya sensasi berbeda saat menyantapnya.

Kue Maksubah

Jangan mengaku pernah ke Lahat jika tidak membawa kue maksubah. Kue ini memiliki tekstur yang mirip dengan kue lapis yakni kenyal, manis dan legit. Kue ini memiliki cerita sejarah, konon katanya kue ini adalah favorit raja di kesultanan Palembang. Dulunya kue ini hanya bisa disantap orang-orang kerajaan dan tamu kehormatan raja, tapi kini siapapun bisa mencicipnya.

Kemplang

Sekali menggigit kerupuk kempang dijamin ogah berhenti. Kerupuk khas Sumatera Selatan ini dibuat menggunakan adonan mirip pempek sehingga rasanya gurih dan nikmat. Tepung yang digunakan untuk adonan kerupuk ini bukanlah tepung beras tetapi tepung kanji. Kemplang akan semakin mantap jika dimakan bersama sambal terasi khas