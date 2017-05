Candi Muaro Jambi Diharapkan Menjadi Wisata Internasional

Pradaksina, (Ritual Mengelilingi Candi Saat Waisak) Dalam upacara Waisak yang dilaksanakan setiap tahun oleh umat Buddha, salah satu ritual keagamaan yang dilaksanakan adalah Pradaksina Sesaat usai melewati detik-detik datangnya Waisak 2561 BE / 2017, Kamis (11/5) pagi tepat pukul 07.30 WIB para bikhu serta umat Budha dari berbagai majelis melaksanakan proses Pradaksina. Yakni berjalan mengelilingi 3 Candi di kawasan situs candi Muaro Jambi dengan membawa bunga teratai serta di iringi lagu Buddhang Saranang Gacchami. Ritual ini juga salah satu sarana mensucikan batin dan jiwa manusia guna memperoleh lebih banyak kebajikan selama menjalani kehidupan. dengan Pradaksina ini, umat diharap mampu meneladani nilai-nilai kebajikan yang tergambar dalam relief-relief maupun stupa candi. "Ini merupakan rangkaian ritual wajib usai detik-detik Waisak tiba sebagai wujud penghormatan atas tauladan Sang Budha Gautama selama hidupnya,” ritual Pradaksina sendiri telah dijelaskan dalam kitab suci Umat Budha, Tripitaka. Yakni dengan memutari candi searah jarum jam sebanyak tiga kali. Hal ini mengandung makna Buddha-Dharma-Sangha atau menjalankan seluruh perintah dan ajaran Sang Budha. Pemeluk Budha percaya, melalui Pradaksina, umat dapat mensucikan batin maupun pikiran dari segala dosa dan kesalahan selama menjalani kehidupan. Selain itu, Pradaksina juga merupakan sarana menyempurnakan ibadah yang telah dijalani umat. Pradaksina ditutup dengan meletakkan bunga teratai di pinggir candi. #vesak2017 #waisak2017 #candimuarojambi #jambi

