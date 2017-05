Menjelajah Trang An, Vietnam via Jalur Darat

KOMPLEKS wisata alam Trang An di Vietnam kian populer setelah menjadi lokasi syuting film Kong Skull Island. Trang An bahkan disebut sebagai Ha Long Bay via jalur darat. Seperti apa sih keindahan Trang An?

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Trang An merupakan destinasi wisata utama di provinsi Ninh Binh, Vietnam bagian utara. Pemandangan alam spektakuler ini didominasi oleh kumpulan gunung kapur yang dipenuhi pepohonan hijau diantara sungai, mirip dengan yang ada di Ha Long Bay. Tak heran bila Trang An dijuluki sebagai Ha Long Bay via jalur darat.

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Trang An terdiri dari kumpulan gunung kapur yang rimbun nan menakjubkan, daratan hutan hujan, lembah, gua - gua di bawah gunung dan situs bersejarah Hoa Lu. Disini juga ada beberapa kuil dan pagoda yang bisa anda kunjungi. Anda akan merasa seakan tersesat di nirwana.

Di sinilah ibukota lama Vietnam, Hoa Lu, berada pada abad ke 10 dan 11. Pada masa itu kumpulan gunung kapur ini menjadi benteng yang sempurna untuk menghalau musuh kerajaan. Sejarah menyebutkan kekaisaran Tiongkok mencoba menguasai Vietnam dengan menyerang ibukota Hoa Lu di Trang An. Namun karena lokasinya yang unik dan dikelilingi pegunungan batu kapur, maka upaya Tiongkok gagal.

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Untuk menuju Trang An, anda tak perlu berlayar namun cukup naik bis atau kereta api dari Hanoi menuju Ninh Binh. Perjalanan Hanoi -Ninh binh ditempuh dalam waktu 2 jam, sedang tiket keretanya bisa dibeli secara online di https://vietnam-railway.com/ dengan harga 110.000 dong atau 64.500 rupiah. Sesampainya di Ninh Binh, anda bisa menggunakan taksi atau menyewa motor untuk menuju Trang An. Motor banyak disewakan di penginapan/ homestay yang ada di Ninh Binh dengan tarif 100.000 dong atau 59.000 rupiah per hari.

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Berbeda dengan Ha long bay yang banyak dikunjungi turis asing, pengunjung Trang An didominasi oleh turis lokal sehingga cocok bagi anda yang menyukai area less touristy dan masih otentik. Tiket masuk Tran An berharga 200.000 dong atau 117.000 rupiah. Sebelum menjelajah Trang An, Sebaiknya anda siapkan topi, sunscreen dan air minum karena cuaca panas terutama saat siang hari.

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Perjalanan menjelajah kawasan UNESCO World Heritage Site ini dimulai dengan menaiki perahu yang dikayuh oleh bibi berusia separuh baya. Satu perahu bisa muat dinaiki 4 orang. Dalam perjalanan selama 2,5 jam ini anda akan disuguhi landskap indah berupa gunung batu kapur yang hijau. Sesekali perahu akan merapat dan penumpang dipersilakan menikmati keindahan alam Trang An. Salah satunya ada area hiking menuju puncak gunung. Keindahan alam Trang An bisa dinikmati dari sini.

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Saat perjalanan dilanjutkan kembali, anda akan dibawa menjelajah 10 gua yang berada di bagian bawah gunung. Kabarnya, total ada 50 gua disini. Dahulu kala, penduduk setempat mengambil air dari salah satu gua disini untuk membuat minuman anggur.

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Selain gua, anda juga bisa mengunjungi 3 kuil dan pagoda yang tersebar di beberapa pulau di Trang An. Salah satunya adalah kuil Phu Kong yang digunakan untuk memuja 7 jenderal yang hidup di masa dinasti Dinh. Biasanya warga Vietnam mengunjungi Trang An sekaligus untuk berdoa di kuil.

(foto: Dada Sathila/Okezone)

Dengan segala keindahan alam dan nilai sejarahnya, pantas bila Trang An dijadikan salah satu UNESCO World Heritage Site pada tahun 2014. Selain itu Trang An juga disebut sebagai museum geologis outdoor karena kumpulan gunung kapur disini sudah ada sejak 2500 tahun lalu.

Mengunjungi Trang An bisa dilakukan dengan one day trip dari Hanoi. Namun bila anda memiliki banyak waktu, sebaiknya luangkan 2-3 hari di Ninh Binh untuk menikmati suasana alam pedesaan yang asri, segar serta rileks.