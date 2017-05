Ini Dia 5 Miliarder Berwajah Biasa yang Punya Anak Perempuan Cantik

DI balik wajahnya yang tak begitu tampan, sederet orang kaya dunia ini punya putri cantik. Siapa sajakah mereka?

Cantik dan berasal dari keturunan orang kaya. Ini mungkin jadi impian semua orang khususnya para wanita. Seperti diketahui, miliarder sekaligus Presiden Amerika Serikat, Donald Trumph memiliki putri cantik yakni, Ivanka dan Tiffany Trumph. Ya, kedua begitu anggun dan cantik.

Ternyata, bukan hanya Donald Trump saja yang memiliki putri-putri cantik. Seperti dikuti dari therichest.com, sejumlah miliarder yang wajahnya biasa pun memiliki putri-putri yang cantik seperti berikut ini:

1. Richard Hilton & Paris Hilton

Richard Hilton adalah cucu dari seorang pria yang memulai bisnis Hotel Hilton. Wajahnya biasa saja. Tapi, siapa yang tidak kenal si cantik Paris Hilton? Ya, Paris Hilton adalah putri Richard Hilton. Untunglah, Paris cukup berhasil sebagai pesohor televisi walaupun orang menganggap ia “menjadi terkenal karena memang terkenal”.

2. Michael Bloomberg & Georgina Bloomberg

Michael Bloomberg adalah miliarder pengelola bisnis yang pernah menjadi Wali Kota New York (2002 – 2013), hanya sesaat setelah serangan 9/11. Ia meraih kekayaannya dari jasa data finansial dan media. Masa jabatannya diisi dengan agenda berimbang antara kebijakan sosial yang progresif dengan kebijakan fiksal yang konservatif.

Walau juga tampak biasa, putrinya yang bernama Georgina Bloomberg adalah seorang wanita yang bisa saja menjadi seorang model. Tapi, wanita kelahiran 1983 itu memilih profesi sebagai pemacu kuda. Ia bersahabat baik dengan Ivanka Trump dan sering mengatakan hal baik tentang Donald Trump.

3. Steve Jobs & Eve Jobs

Sebagai pebisnis, mendiang Steve Jobs memang tidak seulet Bill Gates dan ia adalah seorang perancang yang jauh lebih mumpuni. Ia menyebutkan bahwa tujuannya adalah menciptakan iPhone yang sangat menawan, sehingga pengguna seakan ingin menjilatinya. Dengan tampilan tidak terlalu tampan, ternyata ia memiliki seorang putri bernama Eve Jobs yang tampil rupawan.

4. David Rockefeller Jr. & Ariana Rockefeller

David Rockefeller adalah cucu dari raksasa minyak Amerika Serikat, John D. Rockefeller. David juga menjabat dalam sejumlah perusahaan, lembaga, dan yayasan milik keluarga Rockefeller. Siapa sangka, pria yang menjadi anggota kelompok rahasia Bohemian Club and Council on Foreign Relations New York itu memiliki seorang putri yang amat cantik, Ariana Rockefeller yang berusia 30-an. Ia termasuk dalam generasi terkini keluarga Rockefeller dan para tetua berharap banyak kepada Ariana dan kerabat generasinya.

5. Richard Branson & Holly Branson

Sir Richard Branson adalah seorang miliarder yang memulai usaha pada 1970-an melalui perusahaan rekaman Virgin Records dan kemudian merambah ke beberapa bisis lain, termasuk Virgin Airlines. Ia tidak terlalu tampan. Walau orang kerap membicarkan tampilan fisiknya, siapa sangka kalau ia memiliki seorang putri yang cantik bernama Holly Branson? Holly tetap tampil menawan sebagai ibu bagi sepasang anak kembar. Demikian ditulis situs Popular.