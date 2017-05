RESEP PILIHAN: Bikin Sendiri Selai Blueberri yang Lezat

ROTI tawar memang paling nikmati disantap bersama selai buah bercita rasa manis dan segar. Jika ingin sesuatu yang beda, Anda juga bisa loh membuat selai buah di rumah.

Tidak perlu khawatir, teknik pengolahannya cukup praktis untuk dipraktikkan. Nah, salah satu resep yang bisa Anda coba di rumah yakni, selai blueberri

Dilansir dari buku How To Make Jelly and Jam, karya M. Ryan, berikut resep lengkapnya.

Bahan

500 gram blueberri

1 sdm lemon jus

1/2 sdt bubuk kayu manis

5 1/2 cup gula

3/4 cup air mineral

1 box bubuk pektin

Cara membuat

1. Cuci blueberri hingga bersih,

2. Tambahkan jus lemon, bubuk kayu manis, dan air;

3. Aduk sambil menambahkan bubuk pectin. Aduk terus hingga mendidih dengan api yang tinggi;

4. Tambahkan gula dan rebus kembali selama 1 menit sambil terus di aduk;

5. Keluarkan selai dari panci, dan letakkan di dalam wadah steril, dinginkan;

6. Setelah itu, masukkan selai ke dalam toples, atau segera sajikan dengan roti tawar kesukaan Anda.