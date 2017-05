Ubah Penampilan, Song Hye Kyo Punya Rambut Pendek!

AKTRIS ternama asal Korea Selatan, Song Hye Kyo selama ini tidak hanya dikenal publik dengan kemampuan aktingnya yang mumpuni. Tetapi juga penampilannya yang selalu cantik dan menawan setiap saat.

Rambut panjang lurusnya yang berwarna coklat, kurang lebih menjadi salah satu faktor pendukung penampilan sempurnanya tersebut.

Akan tetapi, kini rambut panjang Hye Kyo tersebut diberitakan sudah berganti menjadi gaya potongan yang terbaru. Sebagaimana dikutip Koreaboo, Senin (15/5/2017) Hye Kyo terlihat melakukan transformasi penampilan dengan memangkas rambut panjangnya tersebut menjadi potongan bob pendek.

(Foto: Koreaboo)

Rambut baru Hye Kyo tersebut, terungkap ke hadapan umum ketika dirinya sedang berada di bandar udara Incheon saat hendak melakukan perjalanan. Para fans yang melihat langsung Hye Kyo dengan rambut bob pendeknya tersebut, ramai berkomentar bahwa dengan rambut tersebut Hye Kyo semakin bertambah trendi, chic, dan elegan. Bahkan juga membuat tampilan ukuran wajahnya menjadi lebih kecil dan imut daripada sebelumnya.

Namun diketahui bahwa sebenarnya, ini bukanlah kali pertama seorang Song Hye Kyo tampil dengan gaya rambut pendek khususnya bob. Karena sebelumnya pada 2008 lalu, Hye Kyo pun juga pernah tampil dengan rambut bob pendek lengkap dengan poni depan untuk kepentingan peran yang ia mainkan dalam serial drama " The World That They Live In".