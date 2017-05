Jangan Gengsi, Pria Juga Perlu Lakukan Facial! Ini Alasannya

TAK hanya wanita, memiliki kulit wajah bersih dan terawat juga perlu dilakukan oleh kaum Adam. Salah satu perawatan wajah yang perlu dilakukan adalah facial.

Ya, jangan salah, facial juga perlu dilakukan oleh para pria. Ada beberapa alasan pria memerlukan perawatan wajah satu ini. Berikut uraiannya seperti dilansir MensHealth, Senin (15/5/2017).

Kulit wajah pria memproduksi minyak lebih banyak

Diungkapkan dr Joshua Zeichner, director of Cosmetic and Clinical Research in Dermatology di Mt. Sinai Hospital, secara umum pria memiliki hormon testosteron lebih banyak dibandingkan wanita. Inilah yang mengakibatkan kulit pria lebih banyak memproduksi minyak.

Nah, jika tidak dibersihkan secara tepat, minyak tersebut dapat menyumbat pori-pori wajah sehingga menyebabkan komedo hingga jerawat. Saat proses facial, sebagian besar terapis atau dokter kecantikan akan mengeluarkan kotoran yang menyumbat tersebut. Jika melakukannya sendiri di rumah akan berakibat masalah kulit yang serius.

Menghindari iritasi pada bekas cukuran

Setiap dua minggu sekali atau setiap harinya, Anda mungkin mencukur kumis atau janggut. Inflamasi, luka, hingga iritasi yang muncul setelah proses mencukur bisa menyebabkan masalah jerawat.

Facial berguna untuk membuat kulit bebas iritasi. Proses eksfoliasi, masker, dan melembapkan yang dilakukan terapis atau dokter kecantikan dapat membuat Anda terhindar dari masalah kulit.

Lebih baik dibandingkan menggunakan produk perawatan kulit

Proses facial di salon atau klink kecantikan lebih efektif merawat kulit dibandingkan menggunakan produk perawatan kulit. Apalagi terapis atau dokter akan menggunakan alat tertentu untuk membuka pori-pori wajah Anda.