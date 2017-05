Bukan Makanan Mewah, Ini Menu Makan Malam yang Sering Disantap Istri John Legend

SUPERMODEL sekaligus celebrity chef Chrissy Teigen baru-baru mengungkapkan menu makan malam yang ia santap setiap hari. Meski ia kerap menguggah beragam foto pada media sosialnya, ternyata ada satu jenis makanan yang ia konsumsi secara konsisten.

Dilansir dari Food Beast, Senin (15/5/2017), istri John Legend itu sangat menyukai branzino, sejenis ikan laut asal Eropa yang memiliki sisik berwarna silver.

Dalam wawancaranya bersama Refinery 29, Teigen mengungkapkan bahwa setiap malam ia sering mengolah ikan tersebut bersama sang ibunda. Teknik dan bumbu yang digunakan pun terbilang sederhana.

"Setiap hari aku selalu memasak satu ekor branzino utuh untuk menu makan malam. Bumbu yang aku gunakan yakni, campuran bawang putih cincang dan minyak zaitun. Sebelum dipanggang aku juga menambahkan air perasan lemon dan potongan rosemary untuk menambah kelezatannya. Ibuku sampai hapal dengan kebiasaanku ini," tuturnya.

Melalui akun Twitternya, Chrissy juga sempat mengungkapkan bahwa terkadang ia menyantap dua porsi branzino sekaligus saat makan malam bersama keluarga besarnya.

As we speak. I was gonna say "keeps the doctor away" but no I got docs like every day pic.twitter.com/qRBzsJmxIG