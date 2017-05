LIFE STORY #1: "Saya Baby Rivona, Menanti Kematian Tiba"

APA yang kamu bayangkan ketika melihat seorang wanita bertato, bersepatu boots, dan mengenakan rok mini? Redam segala stigma. Sekarang duduk dan ambil secangkir kopi untuk menikmati kisah saya.

Saya seorang wanita bertato dan mencintai kebahagiaan. Itu saya, Baby Rivona. Saya seorang aktivis pejuang HIV AIDS (human immunodeficiency virus / acquired immune deficiency syndrome). Kamu bisa melihat penampilan saya yang terkadang formal, tapi saya sangat suka pakai rok mini dan sepatu boots. Saya adalah aktivis HIV dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia.

Saya tidak peduli lagi dengan stigma. Ya, saya ini memang aktivis. Tapi saya masih bisa melupakan penat dan tahu caranya bersenang-senang dengan berkegiatan bersama komunitas naik gunung dan komunitas musik. Saya single fighter yang mencintai dua anak dan seorang cucu saya.

Hidup dengan HIV selama kurang lebih 14 tahun tidak mudah. Mulai dari awal mendengar vonis laporan kesehatan, hingga saya berdiri tegar menantang stigma sembari mencintai kebahagiaan.

Memang, dulu saya pengguna narkotika. Tapi hidup saya kini berubah. Gunjingan hidup membentuk karakter saya, seorang Baby yang mencintai kehidupan. This is my life!

Yup, saya mantan pengguna narkotika. Namun, saya memutuskan untuk berhenti. Pada tahun 2001 saya pergi ke Malaysia untuk bekerja. Satu tahun telah berlalu dan tahun kedua saya berniat untuk memperpanjang work designed.

Apa kata nasib, ternyata medical check up berbicara bahwa saya mengidap HIV. Kemudian, saya dideportasi. Apa yang mau Tuhan buat kepada saya? Saya seperti menunggu kematian saat itu, pasrah. Selama satu tahun saya mengurung diri.

Pada saat itu, informasi seputar HIV yang beredar adalah penyakit yang mematikan dan tidak obatnya. Mematikan. Saya akan mati, pikir saya saat itu.

Heran. Kenapa saya enggak mati-mati juga? Sampai kapan saya harus menunggu terus, lelah pasti dong. Untuk itu saya mulai mencari jawaban.

Dari situ, saya gali informasi. Saya mencari dokter yang bisa saya temui untuk menanyakan penyakit yang saya derita ini, HIV, untuk mempertanyakan kembali mengapa saya tidak mati juga.

(Foto: Manda/Okezone)

Tidak mendapatkan informasi nomor dokter, saya malah mendapatkan informasi nomor kontak komunitas perkumpulan HIV.

Berada di komunitas yang beranggotakan kurang dari lima orang, kami mulai bertukar cerita satu sama lain mengapa bisa tertular HIV dan penyakit yang mulai dialami oleh mereka. Buku-buku soal HIV jadi sahabat kami.

Hanya berbekal buku-buku, saya mengetahui ada banyak hal yang perlu diwaspadai hidup dengan HIV. Mulai dari infeksi oportunistik, pentingnya melakoni pola hidup sehat. Saya juga menanyakan apa yang saya baca di buku dengan jawaban dari dokter.

Lebih dari setahun saya menanti kematian, tapi ajal tak kunjung datang. Semua informasi soal kematian dan HIV penyakit yang mematikan adalah salah! Ternyata seorang HIV untuk menjadi mati tidak semudah itu. Banyak kekeliruan informasi dan stigma yang melekat di masyarakat selama ini.

Lantas, haruskah saya berdiam diri setelah mengetahui semua informasi seputar HIV? Tidak. Saya bosan menunggu mati dan ini saatnya saya mengangkat kepala, membusungkan dada untuk beranjak meretas stigma.

Siapa bilang Baby Rivona hanya berdiam diri dan sedih meratapi nasibnya yang tak bisa sembuh melawan HIV? Ia tahu caranya berbahagia. Tak peduli akan stigma, Baby berani membuka diri di hadapan publik pada 2003 silam. Ingin mengetahui kelanjutan kisah Baby Rivona? Nantikan kisahnya setiap pukul 20.00 WIB hanya di Okezone.com.