Busana Super Feminin dan Corak Unik dari Desainer Biyan Wanaatmadja untuk Spring/Summer 2018

DINAMIKA kehidupan yang berputar begitu cepat berpotensi membuat segala sesuatunya menjadi kacau bahkan tumpang tindih. Namun, hal tersebut rupanya dapat menjadi sebuah inspirasi yang indah, cantik, dan harmonis di tangan desainer Biyan Wanaatmadja.

Ya, Senin, 15 Mei 2017 malam bertempat di The Dharmawangsa Hotel, Biyan kembali menghadirkan koleksi teranyarnya untuk Women’s Wear Spring Summer 2018. ‘Elsewhere’ dipilih sebagai tema utama.

“Sebenarnya enggak jauh-jauh, saya tertarik melihat dinamika kehidupan itu sendiri, secara global. Begitu terasa semakin cepat, semakin ribet, semakin tumpang tindih. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari,” paparnya dalam konferensi pers sebelum peragaan busana dimulai.

(Foto: Annisa / Okezone)

Selama 35 tahun berkiprah menjadi seorang desainer, Biyan melewati berbagai hal dalam fase kehidupannya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan membuatnya merasa tertantang untuk menciptakan sebuah harmonisasi dari kontradiksi dua konsep.

Ia pun berpikir out of the box dan keluar dari zona nyaman untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan selera pasar saat ini. Baik struktur, material, hingga pewarnaan diharapkan bisa mewakili zamannya.

(Foto: Annisa / Okezone)

“Dalam struktur, bahan, pewarnaan, konstruksi, semuanya harus move on karena fesyen harus mewakili zamannya. Fesyen dibuat sebagai hal yang relevan oleh pengguna pada masanya. Sesuatu harus dibuat sesuai yang kita butuhkan,” papar pria berkacamata ini.

Melalui pemikiran tersebut, lahirlah koleksi Spring/Summer 2018 yang lebih berani dan terkesan out of the box. Beragam siluet ekspresif dengan bentuk-bentuk dekonstruktif, playful, dan modern.

(Foto: Annisa /Okezone)

Penggunaan material yang tidak konvensional diterapkan dengan perpaduan kontras, seperti material sheer yang super feminin dengan corak yang berani atau aplikasi bordir kaya tekstur di atas crisp pinstripes fabric yang ringan.

Terkait warna, Biyan merangkum beragam warna, seperti azure blue, merah koral, kuning segar, oranye, hingga hijau. Ada pula warna netral, seperti off white, navy blue, dan hitam. Tak lupa seluruh busana dipercantik pula dengan detail beading yang khas dalam setiap rancangannya.