Aksi Heroik Pengantar Pizza Antarkan Pesanan ke Penumpang Kereta yang Alami Penundaan Keberangkatan

MELAKUKAN perjalanan panjang dengan kondisi perut belum terisi memang tidak mengenakkan. Apalagi jika kendaraan yang Anda tumpangi mengalami penundaan.

Hal tersebut baru saja dialami oleh seorang penumpang kereta bernama Mitch Katz. Minggu 14 Mei lalu, kereta yang ditumpangi Mitch terpaksa berhenti dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan jelas.

Untuk menghilangkan rasa bosan dan meredam rasa lapar, Mitch nekat memesan pizza dari sebuah restoran lokal yakni, Dom’s Pizza di Newport, Delaware. Padahal, posisi kereta yang ditumpanginya berada dalam jalur yang sulit dijangkau.

Namun tak disangka, pesanan Mitch berhasil dikirimkan oleh seorang delivery man bernama Jim Leary. Momen unik ini sempat dibagikan Mitch pada akun Twitternya. Bahkan, video tersebut telah mendapatkan lebih dari 1.500 re-tweet dan 3.900 like.

Stuck on @amtrak 161 got hangry and problem solved pic.twitter.com/vIN42GPR5H