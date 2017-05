Mau Pakai Over The Knee Boots? Padankan dengan Rok Mini biar Makin Seksi!

SEPATU boots hadir dengan model yang beragam. Berbeda model sepatu boots, maka berbeda pula trik memadukan dengan item fesyen lainnya, termasuk dengan over the knee boots.

Over the knee boots atau jenis boots selutut memang menjadi salah satu item fesyen versatile yang bisa memberi kesan seksi sekaligus edgy. Nah, biar enggak terlihat aneh, berikut adalah trik memadankan boots selutut dengan item fesyen lainnya agar terlihat stylish, seperti dilansir Glamradar, Rabu (17/5/2017).

Celana pendek

(Foto: Glamradar)

Jika ingin mengenakan over the knee boots, sangat cocok untuk dipadukan dengan celana pendek. Ini akan memberikan efek kaki yang jenjang serta panjang. Tak hanya bergaya edgy, Anda juga akan terlihat seksi.

Skinny jeans

(Foto: Glamradar)

Tinggalkan celana jins berpotongan lebar dan boyfriend jeans, pilihlah celana jins berpotongan ketat atau dikenal dengan skinny jeans. Kenakan skinny jeans dengan warna denim lebih terang yang sangat cocok dengan over the knee boots kesayangan Anda.

Rok mini

(Foto: Glamradar)

Menggunakan over the knee boots dengan rok mini bisa memberi kesan seksi namun tidak berlebihan. Lantaran over the knee boots sudah setinggi lutut, maka penggunaan rok mini sebenarnya akan membuat Anda terlihat lebih konservatif atau tertutup.

Mini dress

Apa pun model mini dress yang dikenakan, seperti fit and flare, atau bodycon, sangat cocok jika dipadankan dengan over the knee boots. Memadukan mini dress dan jenis boots ini memberikan tampilan yang feminin sekaligus edgy secara bersamaan. Selain mini dress, shirt dress dengan panjang selutut atau di atasnya juga bisa menjadi pilihan loh, ladies.