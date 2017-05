Dekorasi Dapur Jangan Pakai Warna Netral Terus! Coba Biru Tua dengan Kombinasi Hitam

SELAMA ini, biasanya orang-orang memilih warna netral untuk dapur. Padahal, Anda bisa sedikit keluar dari zona nyaman dengan mengubah warna utama dapur.

Beberapa perubahan warna dapat membuat dapur Anda terlihat lebih luar biasa dan segar. Simak beberapa inspirasinya dilansir dari Hgtv, Kamis (18/5/2017):

Biru muda

Tak ada salahnya memasang warna biru muda untuk dapur Anda. Warna ini menampilkan nuansa lautan. Anda bisa menambah aksen pirus pada rak dapur. Namun sebelum memilih warna cat, sebaiknya Anda menyesuaikannya dengan warna meja, lemari, dan kursi yang ada di dalamnya. Warna biru muda sendiri membuat dapur terlihat lebih cerah sehingga membuat dapur terasa tidak sumpek.

Biru glossy dan papan tulis

Jika Anda menyukai ide out of the box, Anda bisa mencoba memasukkan papan tulis ke dalam dapur. Warnai dinding dengan biru tua yang glossy. Kemudian pasang papan tulis hitam di tengah dinding. Kombinasi warna biru glossy dengan papan tulis hitam dan kapur tulis putih akan membuat dapur Anda seperti sebuah laboratorium yang menyenangkan.

Peach

Bagaimana dengan warna peach? Tidak terlalu susah menerapkannya karena Anda bisa mengombinasikannya dengan banyak warna. Jika Anda telah memilih warna peach untuk dinding, lemari, meja, dan beberapa perabotan lainnya berwarna putih masih adalah kombinasi yang cocok. Gunakan aksen netral untuk lantai dan meja sehingga membuat dapur Anda lebih terlihat girly dan nyaman.