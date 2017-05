Intip 3 Restoran Teraneh yang Ada di Dunia

SELAIN menyuguhkan hidangan lezat, sejumlah restoran di dunia juga menawarkan konsep unik demi menarik perhatian para pengunjung. Salah satu penyebabnya tentu saja karena perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Dilansir dari Travel + Leisure, Kamis (17/5/2017), berikut 3 restoran teraneh yang ada di dunia. Ssstt, salah satu diantaranya menjual belalang goreng loh!

The Clinic, Singapura

Singapura telah lama dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan konsep gastronomi pada industri kulinernya. Beberapa waktu lalu, mereka meluncurkan sebuah restoran unik berkonsep "eksperimen sains" yang sempat menyita perhatian dunia. Tempat tersebut dikenal dengan nama The Clinic. Disini, para pengunjung dapat memesan beragam makanan lezat yang dibuat dengan teknik pengolahan yang tidak biasa. Beberapa makanan terbuat dari campuran nitrogen cair, dan ada pula yang menggunakan teknik pencampuran ultrasonik. Desain interiornya pun sangat menarik,

Dinner in the Sky, Paris, Brussels, Dubai

Menyantap hidangan lezat sambil menikmati pemandangan indah dari ketinggian, memang memiliki sensasi tersendiri di mata para pencinta kuliner. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya restoran berkonsep dinner in the sky di sejumlah kota-kota besar dunia seperti, Paris, Brussels, dan Dubai. Konsep restoran ini sebetulnya sangat sederhana. Para pengunjung akan ditempatkan pada sebuah meja yang telah dilengkap sabuk pengaman, setelah itu mereka akan "diterbangkan" menggunakan crane hingga mencapai ketinggian 50 meter dari atas permukaan laut. Sayangnya, untuk mencoba pengalaman ini Anda harus rela merogoh kocek besar yakni, Rp399 juta per empat jam.

Black Ant, New York

Terakhir ada Black Ant restaurant asal New York, Amerika. Dari segi interior, restoran ini memiliki ambience yang mirip dengan restoran-resoran urban pada umumnya. Namun, mereka memiliki aneka menu unik yang tidak disediakan oleh restoran manapun. Sesuai dengan namanya, Black Ant menawarkan beberapa menu yang diolah menggunakan bahan dasar semut dan beberapa jenis serangga seperti belalang. Serangga-serangga itu kemudian disulap menjadi masakan tradisional Meksiko yang terlihat lezat dan menggoda.