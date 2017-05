Makan Nasi dengan Cokelat, Bagaimana Rasanya?

JEPANG memang selalu terkenal dengan variasi kuliner yang unik dan berbeda. Salah satunya dari perusahaan Kiyoya yang menghadirkan produk Chocolate to Put on Rice.

Kiyoya, yang berbasis di Nagasaki merupakan produsen miso. Secara teknis produk tersebut adalah campuran miso dan cokelat. Jika Anda mencicipi cokelat ini, Anda akan merasakan rasa miso sebanyak 70%, cokelat 20% dan kacang 10%.

Ketika Anda memadukan cokelat ini dengan nasi hangat, aroma cokelat akan menjadi semakin nyata. Menariknya, sensasi rasa asin lebih terasa secara keseluruhan daripada rasa manis, namun aroma cocoa memberikan sentuhan yang manis dan ringan sehingga kudapan ini memang cocok sebagai makanan utama, bukan dessert.

Selain dipadukan dengan nasi, Anda juga dapat menyantap cokelat ini dengan semangkuk sup miso yang ternyata memiliki rasa yang luar biasa. Dengan menambahkan cokelat tersebut, rasa sup menjadi lebih kuat dan lezat daripada sup miso biasa.

Dilansir Rocketnews, banyak pecinta kuliner yang tertarik untuk mencoba memadukan cokelat tersebut dengan makanan lain, seperti roti, pasta, dan kari. Jika Anda ingin bereksperimen dengan hidangan Jepang lainnya, Chocolate to Put on Rice dapat dipesan langsung dari Kiyoya dengan harga 486 Yen atau USD 4,40.