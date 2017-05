Traveller Pemula, Simak 5 Macam Penginapan yang Perlu Kamu Tahu

KETIKA melakukan perjalanan, banyak tempat yang bisa kamu pilih untuk beristirahat dan melepas lelah. Bagi kamu traveller pemula, ada macam-macam penginapan yang dapat disesuaikan dengan gaya dan kantong ketika liburan.

Dilansir dari Globotreks, Kamis (18/5/2017), pilihan-pilihan penginapan ini bisa kamu pilih saat traveling.

Hotel

Akomodasi yang paling umum ini yang paling sering dipilih oleh para traveller yang memiliki budget banyak. Saat mencari hotel, penting bagi kamu untuk mencari tahu perbandingan harga permalam di tiap hotel.

Walaupun hotel cenderung menawarkan tarif yang mahal, tapi tidak menutup kemungkinan, para backpacker dapat menginap di dalamnya. Namun, perlu hati-hati karena bisa saja terletak di daerah pelosok dan jauh dari pusat kota.

Sewa Apartemen

Sewa apartemen dapat jadi pilihan ketika kamu memutuskan untuk tinggal di hotel dalam waktu yang lama. Kamu bisa menyewanya dari perusaah penyewaan atau dari orang-orang yang menyewakan apartemen mereka saat tidak menggunakannya. Cara penyewaan apartemen ini dapat menguntungkan kedua belah pihak antara pemilik apartemen dengan traveler.

B and Bs

Bed and breakfast (B and Bs) adalah pilihan yang lebih murah daripada hotel, tapi masih lebih mahal daripada hostel. Pilihan unu adalah yang terbaik bagi pasangan atau keluarga. B and Bs menawarkan privasi yang lebih dengan nuansa dan kualitas hangat serta nyaman.

Hostel

Hostel merupakan akomodasi termurah dan paling mudah diakses bagi wisatawan yang beranggaran rendah. Aokmodasi jenis ini menerapkan sistem semakin besar ruangan semakin banyak orang yang tidur di dalamnya, dan semakin murah harganya. Biasanya, di hostel para tamu harus berbagi kamar mandi bersama.

Kemah

Mendirikan tenda bisa dilakukan ketika bertualang ke alam terbuka. Berkemah biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh tempat wisata. Cara menginap seperti ini bisa membuat kamu untuk menghindar dari keramaian dan hiruk pikuk kota untuk merasakan kedamaian dan santai dikelilingi alam.