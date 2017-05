Easy Going, Kate Middleton Kenakan Outfit Daur Ulang saat Pesta Kebun

MEMILIKI status sebagai putri kerajaan Inggris, ternyata tidak semerta-merta membuat seorang Kate Middleton menjadi pribadi yang super mewah dan tinggi hati.

Hal tersebut belum lama ini ditunjukkan oleh Kate saat dirinya menghadiri salah satu acara resmi kerajaan. Walau berpredikat sebagai The Duchess of Cambridge, Kate tidak segan-segan untuk hadir dalam balutan outfit ‘daur ulang’.

Sebagaimana dikutip Hollywoodlife, Kamis (17/5/2017) saat menghadiri acara pesta kebun kerajaan di istana Buckingham baru-baru ini, Kate terlihat tampil dalam balutan coat dress warna baby blue hasil rancangan Christopher Kane . Di mana dress coat baby blue tersebut diketahui sudah kurang lebih sebanyak dua kali dikenakan Kate, dalam menghadiri acara-acara resmi kerajaan.

Kate pertama kali terlihat tampil di publik memakai coat dress warna baby blue tersebut pada 2012 lalu, ketika hadir pada acara upacara pembukaan Olimpiade London. Kemudian Kate kembali memakai coat dress yang sama dalam kesempatan acara Order of the Garter Service, pada 16 Juni 2014 lalu. Wah Kate Middleton memang seorang putri kerajaan yang humble dan easy going ya!