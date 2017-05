Minum Kopi di Kafe Ini, Anda akan Dihibur Tikus Hidup!

APAKAH Anda salah satu penggemar hewan pengerat? Jika iya, pop-up cafe yang satu ini bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda kunjungi.

Salah satu wahana di San Francisco's Fisherman's Wharf yakni, The SF Dungeon, rencananya akan membuka cafe unik bernama Rat Cafe pada 1 - 8 Juli mendatang.

Di tempat ini, para pengunjung dapat menikmati kopi, teh, dan beragam kue kering, sebelum akhirnya beberapa ekor tikus akan datang untuk menghibur. Tidak perlu khawatir, tikus-tikus tersebut telah melewati proses sterilisasi sehingga sangat aman bagi Anda yang ingin berinteraksi.

Roses are red, rats are furry. Watch yourself while you drink your coffee - they might brush you as they scurry… pic.twitter.com/fMVtUcS2xH