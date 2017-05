Resep Chicken Paprika Teriyaki, Menu Makan Malam Spesial Bersama Keluarga

Yuk @berbagiresep masakan lezat . Chicken Paprika Teriyaki By @mellyloveskitchen . Simple easy quick delicious meal 👌🏼 . Bahan: 500gr paprika, potong2 500 gr ayam tanpa tulang, potong sesuai selera 5 siung bawang putih, haluskan atau press 1 siung besar bawang bombay, potong kasar 1 sdt kecap inggris 3 sdm kecap manis 2 sdm minyak 1 sdt maizena yg dilarutkan 5 sdm air Garam, gula, lada secukupnya Wijen secukupnya . ----------- Panaskan minyak, tumis bawang putih dan ayam hingga daging ayam berubah warna, masukkan kecap manis dan inggris, aduk rata. Kemudian tambahkan potongan paprika, bawang bombay, gula, garam dan lada. Cicip rasa, kemudian masukkan larutan maizena, masak hingga matang. Sajikan dengan taburan wijen. . Selamat Mencoba . #Berbagiresep_ayam

