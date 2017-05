Hmm... Nikmatnya Sarapan dengan Pisang Goreng Karamel, Bikin Nagih!

@Regrann 🍌🍘thanks dear🍌🍘@gitgitcake - Assalamualikum 😊 Pasti lagi pada mantengin hasil akhir pemilihan gubernur JKT ya, daripada ngangur didepan TV mending olahraga mulut (sambil ngemil) bikin cemilan buat temenin nonton moms. saya bikin yg gampang aja, krn dikasih pisang Kapok jdi saya goreng aja. Tapi pisang gorengnya lain daripada yg lain 😂 semoga bermanfaat resepnya. PISANG GORENG CARAMEL BAHAN A 4 buah pisang kapok kuning (belah 2 memanjang) 3sdm tepung komachi 4sdm tepung serba guna 1/2sdm vanili bubuk 3sdm gula pasir Garam sedikit saja Air Es secukupnya Untuk Caramel 3sdm gula pasir 3sdm air CARA MEMBUAT siapkan wajan lalu masukan 1sdm mertega dan minyak bersih secukupnya untuk menggoreng. Panaskan dg api sedang. Masukan semua bahan A kecuali pisang. Tuang air Es sedikit demi sedikit (jgn tll encer) Aduk rata smpe gula pasir hancur. Koreksi rasa manis. Setelah itu goreng di api kecil saja smpe kekuningan. Untuk membuat caramel tuangkan gula pasir di wajan kecil taruh di atas api kecil smpe berubah coklat (tp jgn smpe gosong) masukan air aduk2. Letakan gorengan pisang goreng di piring lalu siram dengan caramel. Dijamin Krispy dan Manisnya legit bgt. Disini saya pke air Es krn fungsinya untuk membuat pisang semakin Krispy, dan Knp harus tepung Komachi? Krn agar pisang goreng lembut saat dimakan tdk keras. Dan knp minyak dikasih mertega? Supaya hasil pisgor bisa kuning cantik dan rasanya lebih gurih. Selamat Mencoba Moms 😊 - #ri_pisang

A post shared by resep masak,kuliner indonesia (@resepindonesia) on Apr 21, 2017 at 1:33am PDT