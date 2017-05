Nias Juga Punya Laut Mati Lho

Pantai Tureloto memiliki air laut biru jernih yang tenang dan langsung menghadap ke Samudera Hindia. Gugusan karang terletak beberapa meter dari bibir pantai. Deretan karangnya seolah membentengi laut dari ombak besar sehingga membentuknya seperti danau atau kolam alam. Dan bagi wisatawan yang tak bisa berenang juga tidak perlu khawatir tenggelam. Karena di pantai ini kamu akan dengan mudahnya terapung di permukaan. Hal ini terjadi karena air laut di Pantai Tureloto memiliki kadar garam yang tinggi seperti air di Laut Mati, Yordania. Bentuk karang-karang di sepanjang pantai ini sangatlah unik. Salah satu adalah karang berbentuk setengah lingkaran menyerupai otak manusia, terlihat menonjol dari lainnya. Masyarakat pun menyebut karang tersebut 'Batu Otak'. Dahulu Tureloto sama seperti pantai-pantai lain dengan hamparan pasir putih. Namun kemudian muncul batuan karang ke permukaan yang diakibatkan surutnya air laut karena gempa tahun 2005 silam. Orang-orang kini menyebut pantai tersebut dengan sebutan 'Laut Mati-nya Indonesia' . . #indonesia #jakarta #bandung #semarang #surabaya #medan #makassar #sumatera #jawa #bali #kalimantan #sulawesi #maluku #papua #fakta #info #video #wowfaktavideo #wftureleto #pantai #lautmati #pantaitureloto #etnisnias Photo by: @yustinkakrisdi

