Hiii,,,Ada Monster Laut Aneh Ditemukan di Pulau Seram

SEEKOR monster laut tidak teridentifikasi baru saja ditemukan mengapung di perairan Pulau Seram, tepatnya dekat dengan pantai Hulung. Kehadiran bangkai ini pun viral di pemberitaan media asing.

Monster laut tersebut ditemukan sekira dua minggu lalu. Di mana bangkai besar ini dikira sebuah kapal. Bangkai itu besarnya hampir 50 kaki dan banyak yang menilai jika itu merupakan cumi-cumi.

a giant

unidentified

dead thing

is decomposing off the coast of the indonesian island of seram



and nobody

knows

what

it

is pic.twitter.com/zPjpyOtdjJ