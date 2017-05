Pertama Kali ke India, Yuk Simak Tips Naik Kereta Berikut!

BUAT traveller yang baru kali pertama ke India, baiknya mencari tahu tips-tips jika ingin berkeliling India naik kereta. The Himalayan Queen, The Grand Trunk Express, The Deccan Odyssey adalah contoh tiga nama kereta di India bergaya tidak ketinggalan jaman.

Dilansir dari Theroughguides, Jumat (19/5/2017), berikut tips naik kereta di India untuk wisatawan yang baru pertama kali berkunjung.

Pesan Tiket Terlebih Dahulu

Pemesanan tiket dibuka 60 hari sebelum perjalanan dilakukan. Kereta yang melayani jarak jauh tiketnya terjual dengan cepat. Sedang berlaku sebaliknya untuk kereta yang melayani perjalanan jarak dekat. Jika membeli tiket di stasiun, hindari calo, langsung saja beli tiket di meja pemesanan walau Anda harus mengantre lama.

Tiket juga dapat dibeli secara online, tapi tidak sesederhana mengklik lalu bayar tapi ada tahapannya. Pertama, Anda harus membuat akun di situs resmi IRCTC (situs resmi perkeretaapian India), untuk membuat akun ini, Anda harus mempunyai nomor telepon India untuk konfirmasi.

Namun Anda bisa mengatasinya dengan mengirim email ke perusahaan tersebut dengan menyertakan fotokopi paspor. Setelah log in berhasil, untuk menggunakan IRCTC kemungkinan akan bingung dan merasa kesulitan, maka agar lebih mudah gunakanlah situs lainnya seperti Cleartrip.

Jangan Panik Jika Tiket "Waitlisted"

Jika tidak ada tiket yang tersedia saat Anda memesan, maka Anda akan mendapatkan tiket cadangan sebagai gantinya, "RAC Waitlist" atau "Waitlist". Waitlist berarti semua tiket telah habis terjual dan Anda akan mendapatkan nomor dengan tiket tunggu, jika nomornya di bawah 10 maka ada kemungkinan tiket bisa dikonfirmasi.Untuk mengetahui status tiket, Anda bisa mengeceknya langsung ke stasiun dengan melihat papan pengumuman atau melihat secara online.

Dengan tiket RAC Anda masih bisa naik kereta tapi mungkin tidak mendapatkan kursi atau kelas yang Anda pilih. Tiket akan dikonfirmasi jika cukup banyak orang yang membatalkan.

Pilihlah Kelas dengan Hati-hati

Kereta api di India dibagi delapan kelas yaitu ada tiga kelas yang menyediakan tempat tidur dan ber-AC (AC1) yang paling mahal, kelas AC2 dengan ranjang dobel, kelas AC 3 ranjang tiga tingkat untuk perjalanan panjang. Ketiga kelas ini menyediakan selimut, seprai dan bantal.

Kelas SL lebih murah tapi Anda mungkin tidak dapat tidur nyenyak karena tempat duduk dan tempat tidur jadi satu. Kelas CC memiliki tempat duduk seperti pesawat terbang, begitu pula dengan kelas lainnya seperti FC (kelas satu dan EC (eksekutif). Sedangkan 2S (kelas dua) adalah pilihan termurah. Jika Anda memilih kelas ini maka Anda akan duduk di kursi tegak. Pilihlah kelas 2 untuk perjalanan yang singkat.