Brand Outlet Manjakan Fashion People dengan Koleksi Terbaru

SEBAGAI salah satu brand lokal yang menawarkan ragam item fesyen trendi dan kekinian, Brand Outlet tak pernah berhenti untuk memanjakan para pecinta dan penikmat fesyen Tanah Air. Selain membuka pop up store atau offline store pertama, Brand Outlet juga memberikan kejutan lainnya. Apakah itu?

Ya, fashion e-commerce ini menghadirkan koleksi dari label fesyen terbaru NOHO The Label. Menariknya, untuk event kali ini Brand Outlet menggandeng brand lipstik lokal bernama Mad For Lipstick.

Diungkapkan oleh Chief Commercial Officer Brand Outlet, Valencia Tanoesoedibjo, deretan busana yang dihadirkan kali ini sedikit berbeda dengan koleksi sebelumnya.

"NOHO Vol. 2 berbeda dengan koleksi pertama karena di koleksi kali ini kami berkolaborasi dengan Mad For Lipstick. Sehingga pilihan warnanya pun sedikit berbeda, begitu pula dengan tekstur dan cuttingan busana," papar Valencia Tanoesoedibjo yang ditemui Okezone di Plaza Indonesia, Jumat (19/5/2017).

(Foto: Annisa / Okezone)

Untuk koleksi terbaru, label yang mengusung gaya edgy sekaligus chic ala wanita New York ini menggunakan material silk dan drapes untuk memberikan tampilan kesan kasual. Mulai dari atasan, celana berpotongan lebar, vest, outerwear, kemeja, hingga denim jacket. Perihal warna, di antaranya warna monokrom, seperti hitam dan putih, serta blue denim dan biru navy.

Seluruh koleksi busana tersedia dengan harga Rp200 ribuan hingga Rp300 ribuan. Bagi Anda yang tertarik, cukup kunjungi pop up store Brand Outlet yang terletak di Level 4 Plaza Indonesia.

"Pop up store ini akan berlangsung selama dia bulan. If it'll goes well we'll be extend," imbuh Valencia.

Sementara itu, Samira Alatas, founder sekaligus Brand Manager Mad For Lipstick mengaku senang bisa berkolaborasi dengan Noho The Label. Enam shade lipstik yang berani atau bold sesuai dengan cuttingan busana koleksi terbaru Noho The Label.

"Kolaborasi dengan Noho The Label asik banget, kebetulan kami memiliki kesamaan dalam konsep dan personality yang bold. Bisa dilihat dari cuttingan busana yang ekstrem dan unik, disitulah kecocokannya," kata Samira.