Fashion Influencer Ramaikan Launching Koleksi Terbaru Brand Outlet

BRAND Outlet baru saja merilis pop up store atau offline store pertamanya di Level 4 Plaza Indonesia. Tak hanya itu, fashion e-commerce ini juga merilis Noho The Label melalui koleksi busana edgy nan chic terbarunya.

Acara kian meriah lantaran dihadiri oleh sejumlah host yang juga para fashion influencer Tanah Air. Sebut saja Anastasia Siantar, Ayla Dimitri, Amelia Bunjamin, Michelle Hendra, Natasha Midori, Catherine Halim, Rani Tachril, Cindy Karmoko, dan Jessy Kusno.

Sebagai salah satu host, Ayla Dimitri mengaku sangat senang bisa bekerjasama dengan Valencia Tanoesoedibjo. Sebagai bentuk dukungannya terhadap acara hari ini, Ayla mengenakan sleeveless top paduan warma hitam putih dan celana berpotongan lebar hitam dengan look yang edgy dan maskulin.

"Ini merupakan kerjasama pertama kali dan senang bisa jadi one of the host. Support Valencia juga dengan pakai salah satu koleksinya," kata Ayla yang ditemui Okezone di Level 4 Plaza Indonesia, Jumat (19/5/2017).

Dari sekian banyak koleksi terbaru Noho The Label, rupanya ada yang menjadi incaran Ayla. Apakah itu?

"Aku suka denim-nya, celana hitamnya, bahkan hari ini sudah aku pakai juga," tutupnya seraya tersenyum.

(Foto: Annisa / Okezone)

Sementara itu, kali ini Noho The Label bekerjasama dengan brand lipstik lokal Mad For Lipstick. Di mana enam shade warna lipstik yang berani merepresentasikan tekstur dan cuttingan koleksi busana terbaru Noho The Label.

"NOHO Vol. 2 berbeda dengan koleksi pertama karena di koleksi kali ini kami berkolaborasi dengan Mad For Lipstick. Sehingga pilihan warnanya pun sedikit berbeda, begitu pula dengan tekstur dan cuttingan busana," Chief Commercial Officer Brand Outlet, Valencia Tanoesoedibjo, yang ditemui dalam acara yang sama.

Seluruh koleksi busana tersedia dengan harga Rp200 ribuan hingga Rp300 ribuan. Bagi Anda yang tertarik, cukup kunjungi pop up store Brand Outlet di Level 4 Plaza Indonesia. Ssst.... pop up store ini akam hadir hingga dua bulan ke depan, loh.