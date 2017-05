Menilik Kepribadian Seseorang dari Jenis Buku yang Dibaca

BUKU adalah jendela dunia. Memberikan banyak imajinasi tanpa harus mendatangi berbagai tempat di belahan dunia.

Namun ternyata jenis buku yang Anda baca bisa menyiratkan kepribadian diri Anda. Jenis buku yang paling banyak Anda baca menceritakan seperti apa pribadi Anda. Simak ulasannya dilansir dari Bustle, Jumat (19/5/2017) berikut:

Klasik

Anda senang membaca novel klasik dan membacanya berulang-ulang? Sebut saja karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, Jane Austen, dan Sylvia Plath. Jika Anda menyukai buku jenis klasik seperti karya mereka, maka Anda adalah seseorang yang lebih suka mengenal seseorang secara mendalam daripada mengetahui di permukaan saja. Anda cenderung menghargai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari lebih dari hal lain.

Fantasi

Jika Anda senang membaca tentang dunia yang besar dan kompleks di mana imajinasi bisa berkeliaran sesuai keinginan, artinya Anda menyukai cerita fantasi. Anda lebih tertarik pada cerita mitologi daripada hal lainnya.

Ini menunjukkan Anda seseorang yang senang melamun dan sering keluar saat bekerja untuk memikirkan petualangan hebat apa lagi yang akan dihadapi. Anda juga tipe orang yang menghargai persahabatan sejati seperti umumnya kisah dalam buku fantasi seperti Harry Potter dan The Lord of the Rings.

Sejarah fiksi

Anda menyukai cerita fiksi, tapi Anda juga menyukai fakta. Anda suka mengetahui apa yang akan terjadi, namun tidak menyukai kejutan besar. Anda melakukan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun secara rinci.

Namun Anda tidak takut melakukan beberapa aktivitas spontan. Anda juga cenderung perfeksionis dalam pekerjaan. Anda seseorang yang senang mengamati orang lain dan senang mendengarkan kisah masa lalu dari teman atau keluarga.

Horor

Anda menyukai karya Stephen King? Anda juga yakin bahwa setiap orang harus membaca banyak buku horor. Ini menyiratkan Anda seseorang yang tidak gampang takut. Justru adrenalin yang meningkat di dalam diri Anda hampir membuat kecanduan. Anda adalah orang yang senang mengambil risiko dibanding teman dalam kelompok Anda. Ketika pergi ke taman hiburan, Anda pun tidak ragu untuk mengantre di wahana yang paling ekstrem.