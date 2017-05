Sssttt,,,Diam-Diam Raja Belanda Jadi Pilot Selama 21 Tahun

MENJADI Raja ternyata tidak seindah cerita dongeng di film Disney. Tanggung jawab besar dan hubungan sosial yang harus dijaga dengan baik yang memang menjadi beban berat bagi Raja. Namun, Raja Belanda Willem Alexander "diam-diam" melakukan profesi rahasia untuk mengurangi bebannya.

Raja tersebut baru saja memberikan pernyataan mencengangkan, di mana selama 21 tahun dirinya beprofesi menjadi pilot. Dia mengendarai Pesawat KLM dan menjadi pendamping pilot professional yang bertugas menerbangkan pesawat di malam hari.

'This is your Royal Highness speaking' pic.twitter.com/koDBlHWqa8