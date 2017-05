6 Tips Bagi yang Ingin Hamil Anak Laki-laki

BANYAK calon ayah yang ingin punya anak laki-laki supaya kelak bisa jadi pemain bola sukses atau bahkan pemimpin negara yang dicintai rakyatnya. Tak sedikit pula calon ibu yang memimpikan punya anak laki-laki tangguh yang bisa melindungi keluarganya saat ia dewasa nanti. Tapi adakah cara untuk hamil anak laki-laki?



Ada sejumlah tips yang katanya bisa meningkatkan peluang Anda sukses hamil anak laki-laki. Scroll terus ke bawah untuk tahu rahasianya.

Bagaimana caranya supaya bisa hamil anak laki-laki?

Nyatanya, tidak ada cara pasti untuk bisa menentukan jenis kelamin bayi Anda secara alami. Peluang hamil anak perempuan maupun laki-laki adalah acak dan hampir sama persis untuk setiap kehamilan.



Meski memang tidak bisa menjamin kesuksesan Anda, tetap tidak ada salahnya untuk sekadar iseng-iseng berhadiah mencoba sejumlah tips di bawah ini. Siapa tahu Anda dan pasangan adalah yang beruntung selanjutnya untuk melahirkan Steve Jobs atau Cristiano Ronaldo baru di masa depan.

1. Posisi bercinta dengan penetrasi dalam

Jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom X atau Y yang dibawa oleh masing-masing sperma ayah, sementara sel telur ibu selalu menyediakan kromosom X di dalam telur. Dengan demikian, pembuahan dengan kombinasi kromoson XX menghasilkan janin perempuan dan kromosom XY menghasilkan bayi laki-laki.



Nah, menurut Dr. Landrum Shettles, MD, penulis How to Choose the Sex of Your Baby, penetrasi yang lebih dalam selama hubungan seksual adalah faktor penting bagi pasangan untuk bisa hamil anak laki-laki. Ini didasarkan oleh dua hal: Pertama, sperma laki-laki (kromosom Y) memiliki kecepatan renang yang lebih cepat daripada sperma perempuan (kromosom X), tapi memiliki “nyawa” yang lebih rentan dan singkat. Kedua, lingkungan vagina terluar dekat pintu masuk memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Beberapa bukti ilmiah menunjukkan bahwa sperma kromosom Y tidak bisa bertahan hidup di lingkungan asam.



Posisi seks yang memberikan sudut penetrasi lebih dalam (misalnya doggy style, sambil duduk, atau woman on top) dapat mengurangi jarak yang harus ditempuh sperma anak laki untuk bisa berenang lebih cepat tanpa harus melewati bagian luar vagina yang bersifat asam. Dengan jarak tempuh yang lebih singkat, sperma anak laki-laki bisa mengungguli kecepatan sperma X untuk mencapai sel telur.

2. Wanita perlu orgasme

Penting bagi calon ibu untuk orgasme ketika berhubungan seks untuk hamil supaya berhasil mengandung anak laki-laki. Alasannya, orgasme yang dialami oleh calon ibu memicu produksi cairan vagina bersifat basa yang bisa membantu sperma kromosom-Y bertahan hidup lebih lama dengan menciptakan lingkungan yang kurang bersahabat bagi sperma anak perempuan.



Orgasme wanita juga memudahkan gerak sperma menuju serviks. Jadi, ini sama saja seperti memfasilitasi sperma anak laki-laki untuk merebut satu-satunya kesempatan pembuahan sel telur.

3. Berhubungan seks tepat di hari ovulasi

Kemampuan renang sperma laki-laki lebih cepat dari sperma perempuan tapi lebih cepat mati dalam lingkungan vagina. Oleh karena itu Shettles menyarankan untuk melakukan hubungan intim sedekat mungkin dengan waktu ovulasi. Waktu terbaik adalah dengan menjadwalkan sesi bercinta bertepatan dengan hari ovulasi (tidak lebih awal dari 24 jam sebelum Anda akan berovulasi).



Trik ini dikatakan dapat meningkatkan kemungkinan hamil anak laki-laki karena sperma anak laki-laki akan mengungguli kecepatan sperma gadis ke telur tanpa harus berlama-lama menunggu sel telur muncul. Jika Anda berhubungan seks beberapa hari sebelum ovulasi, maka sperma pria yang kurang tangguh bisa mati sehingga membuka kesempatan bagi lebih banyak sperma perempuan bisa membuahi sel telur. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara mengetahui kapan Anda berovulasi, baca artikel kami tentang tanda-tanda ovulasi.

4. Ubah pola makan Anda

Penelitian dari Proceedings of the Royal Society B tahun 2008 menemukan bahwa wanita yang mengonsumsi lebih banyak kalori selama satu tahun sebelum mencoba hamil, terutama yang makan sereal saat sarapan dan makan makanan tinggi kalium, memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bisa hamil anak laki-laki daripada calon ibu yang jarang sarapan dan mengonsumsi lebih sedikit kalori.



Di sisi lain, kondisi asam tubuh perempuan dikatakan dapat membunuh sperma anak laki-laki. Sehingga menurut teori ini, menukar menu makanan harian Anda dengan makanan yang bersifat basa seperti jamur, jagung manis, roti, ikan, brokoli, paprika/cabe, alpukat, kacang almond, tahu, kelapa segar, kacang hijau, kacang panjang, bayam, hingga kale bisa meningkatkan peluang Anda mengandung anak laki-laki.



Meningkatkan asupan natrium dan kalium dengan memperbanyak makanan asin, daging merah, dan telur juga disarankan bagi mereka yang mencoba mengandung anak laki-laki. Jikapun pada akhirnya cara ini tidak berhasil membuat Anda hamil anak laki-laki, setidaknya asupan gizi ini bisa menyehatkan tubuh Anda, yang bisa menjamin kesehatan Anda dan bayi nanti selama kehamilan.