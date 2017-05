LIFE STORY #7: Dengarkan Tato Ini Bicara

MELIHAT ulat yang bergeliat, berjalan perlahan di atas daun mencari makan dan bertahan hidup. Bentuknya tidak menarik, orang malah mengira ulat itu mengganggu tanaman miliknya dan membuangnya.

Mengapa hanya melihat di satu sisinya saja? Ulat itu akan bermetamorfosis menjadi kepompong. Diam sejenak di dalam selubung sempit, mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia asing. Kemudian, selubung itu perlahan terbuka dan saya yang menguncup itu terkembang dengan rona warna memikat. Tidak lagi sebagai ulat, tetapi kupu-kupu.

Hidup ibarat metamorfosis, itulah mengapa tubuh saya bertato kupu-kupu. Mereka abadi di kulit saya, ke mana pun saya pergi dan di mana saja diri ini berbahagia.

Melihat sejenak kembali perjalanan ini sebagai orang dengan HIV dan manusia biasa yang mengalami rentetan masalah hidup. Ada masa di mana saya merasa terpuruk. Tidak bisa mengendalikan emosi, mengira seolah-olah dunia ini runtuh. Tangisan saya meledak, ketika emosi tak lagi terbendung.

Dalam sebulan saya bisa menangis untuk mencurahkan itu semua. Melalui sholat, kemarahan ini saya utarakan kepada yang Maha Kuasa. Menangis dan marah memang tidak menyelesaikan persoalan, tetapi rasa lega datang dalam hati ini. That's all.

Pada saat kita menghadapi masalah, kita melatih diri untuk melalui segala prosesnya. Kita tidak bisa berpura-pura seakan tidak ada masalah dalam hidup ini. Bila rasa itu dipendam dan berusaha dilupakan, ia akan mengendap dan meledak sewaktu-waktu. Ledakannya akan lebih parah.

"Terlepas diterima atau enggak. Jangan create drama sendiri. Make it simple and make it easy."

Pernah saya katakan, hidup bersama HIV tidaklah mudah. Dukungan dari orang terdekat sangat berarti bagi saya. Tatkala ada saja waktu di mana masalah kehidupan dicampur aduk dengan HIV. Tak sedikit kawan saya menyalahkan dirinya. Mereka anggap HIV membuat masalah HIV merembet ke persoalan lain.

Please, HIV dan persoalan kehidupan tidak perlu dicampur aduk. Keduanya memiliki porsi yang berbeda. Seorang ODHA juga memiliki kehidupan yang sama layaknya dengan manusia pada umumnya.

Honest to you self. Katakan saja apa yang dirasakan oleh diri kamu. Berbahagialah dengan dirimu sendiri.

Seperti saya yang bahagia menjadi 'Queen of Party' dan menulis lagu. Saya pun bahagia ketika menyatu dengan alam dan menjadi speaker untuk para ODHA. Jangan paksakan diri ini melakukan yang baik, apa kata orang. Karena saya yang menjalani hidup, saya rasakan manis dan pahitnya.

(Foto: Dokumen pribadi)

Sebagai teman, jadilah teman yang baik. Teman yang adalah ketika saat saya curhat, jangan bertindak sebagai hakim amatiran. Tetap dukung saya, walau keputusan ini menurut kamu salah. Biarkan saya melakukannya.

Bila terbukti saya salah, tetaplah mendukung. Itulah seorang teman yang baik. Bukan ketika kita terbukti salah, malah menghakiminya.

Tidak hanya seorang ODHA yang membutuhkan teman baik seperti ini, tetapi manusia lainnya juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Apapun kamu, siapapun kamu, kami sama-sama memiliki hak yang sama.

Masih adakah stigma ODHA yang melekat dalam pikiranmu? Bila ada, siapkah kamu menambah bilur kehidupan kami? Saya, Baby Rivona berdiri untuk ODHA dan kebahagiaan diri. Kami masih bisa melakoni kegiatan yang kami sukai dan menyayangi orang yang kami cintai. Kami, sama seperti kamu semua pada umumnya.