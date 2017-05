Hadirkan Desain ala Skandinavia, Retail Furnitur Asal Denmark Buka Gerai ke-10

JAKARTA - Di Indonesia, kebutuhan akan furnitur semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah apartemen dan perumahan serta peningkatan daya beli masyarakat.

Hal inilah yang membuat JYSK, retail furnitur asli Denmark, hadir di Indonesia. Dengan gaya dan keunggulan furnitur ala Skandinavia, sejak Februari 2014, JYSK Indonesia telah memiliki 9 gerai. Kini retail furnitur ini kembali meresmikan gerai ke-10 di Lotte Shopping Avenue, Jakarta pada 17 Mei 2017.

Bersamaan dengan penambahan gerai ke-10, JYSK Indonesia juga hadir dengan konsep dan desain baru yang diaplikasikan ke seluruh gerai, yang terinspirasi dari kelembutan dan kesederhanaan Skandinavia style. Hal ini dipresentasikan melalui kelembutan warna yang digunakan yang tidak hanya terpaku pada warna monochrome (hitam, abu-abu, dan putih) saja, namun menggunakan warna-warna lain. Hanya saja warna yang digunakan bukan warna yang kontras tetapi lebih kepada warna-warna pastel.

“Sedangkan kesederhanaan Skandinavia digambarkan dengan gaya desain yang minimalis dan bersih,” ujar Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communications OT Group, mitra JYSK di Indonesia.

Keunggulan produk furnitur produk dari Denmark ini menawarkan desain dalam konsep value- function-instyle. Tren pemilihan furnitur kini bukan hanya sekedar terbatas sebagai pengisi rumah, namun juga pada penekanan high value, dalam pengertian harga yang terjangkau namun tetap stylish dan multifungsi.

Dengan luas 600 m2, JYSK Indonesia Lotte Shopping Avenue menawarkan 9 kategori keperluan rumah bergaya minimalis yang modern dan kualitas tinggi, cocok dengan gaya perumahan dan karakter dan selera masyarakat Indonesia terhadap furnitur. Produk-produk tersedia dalam 3 level harga, yaitu Basic (get a good product for a good price), Plus (get extra comfort and quality) dan Gold (get the absolute best quality that money can buy).

Saat berbelanja, konsumen bisa menikmati pengalaman yang menyenangkan (easy shopping experience) melalui layanan full services serta talented employees yang siap membantu konsumen dari mulai konsultasi, pengiriman hingga pemasangan (free Installation & Assembly, free delivery). Dengan konsep minimarket, area dilengkapi dengan straight forward navigation (petunjuk yang lengkap) serta store layout yang memudahkan dalam mencari segala sesuatu yang dibutuhkan konsumen.

“Kami sangat berharap kehadiran JYSK di Indonesia ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki furnitur yang berkualitas dan selalu dalam jangkauan,” tutup Harianus.