Yuk Buat Sup Pangsit Mi yang Segar dan Lezat, Ini Resepnya

BAGI penggemar makanan berkuah, sup atau mi kuah kerap menjadi pilihan. Ini lantaran dua menu itu cukup mudah dan cepat saat dibuat. Namun, jika bosan dengan sajian sup atau mi yang itu-itu saja, tak ada salahnya mencoba menggabungkan keduanya menjadi hidangan lezat dan segar.



Seperti resep dari Taste.com.au yang memadukan mi, pangsit rebus, sayuran, dan kuah kaldu yang gurih lewat Sup Pangsit Mi, Anda sudah dapat hidangan yang menggugah selera dan lebih asyik saat dinikmati bersama orang terkasih. Yuk, intip resepnya berikut ini!



Bahan-bahan:

1 liter kaldu ayam

240 gram pangsit udang rebus instan

220 gram mi hokkien atau mi telur

100 gram kacang kapri, iris diagonal

310 gram jagung manis kalengan, buang airnya

1 1/2 sdm kecap manis

2 gelas air dingin

1 bh daun bawang, iris tipis



Cara membuat:

Panaskan kaldu dan air dingin hingga mendidih dalam panci besar dengan api sedang. Sementara, tempatkan mi dalam mangkuk tahan panas, siram dengan air mendidih dan diamkan selama 1 menit. Pisahkan mi dengan garpu agar tidak saling menempel. Tiriskan airnya.



Tambahkan pangsit instan dalam air kaldu yang telah mendidih, masak, tutup, aduk sesekali selama 4 sampai 5 menit atau sampai matang. Tambahkan kacang kapri, jagung, dan kecap manis. Tutup panci dan didihkan kembali.

(qlh)





Siapkan mi dalam mangkuk saji, tuangkan sup dan pangsit ke dalam mangkuk, taburi dengan daun bawang dan sajikan selagi hangat.