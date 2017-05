Masak Menu Murah Meriah, Sayap Ayam Panggang

Yuk @berbagiresep masakan lezat SAYAP PANGGANG Oleh @tiara_parassati Bahan: - 1/2 kg sayap ayam, potong jadi 2 dan buang bagian terkecil. - perasan air jeruk nipis Bumbu: - 2 siung bawang putih, parut - 1 cm jahe, parut - 1/2 sdm minyak wijen - 2 sdm kecap asin - 1 sdm kecap manis - 2 sdm saus tiram - 2 sdm madu - 3 sdm saus tomat - 1/2 sdt garam - 1/4 sdt merica bubuk - 100 ml air kelapa (saya pakai air kelapa kemasan) Cara Membuat: 1. Cuci bersih sayap ayam, kemudian lumuri dg perasan air jeruk nipis sambil sedikit diremas2. Diamkan 15 menit, cuci bersih kembali. 2. Campur sayap ayam dg semua bumbu. Masak dg api sedang sambil sesekali diaduk hingga air surut. 3. Panggang sayap ayam dlm oven dg suhu 180° c selama kurang lebih 15 menit hingga permukaan sayap kering. 4. Sajikan bersama saus. . #Berbagiresep_ayam

