Cerita Menteri Yohana tentang Kaum Perempuan dan Anak di Afganistan

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise baru saja menghadiri simposium “The Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace” di Afganistan pada 15-16 Mei lalu. Yohana datang ke Afganistan atas undangan Ibu Negara Afganistan, Rula Gani.

Yohana adalah pejabat kedua dari Indonesia yang melakukan kunjungan ke Afganistan. Sebelumnya, Presiden Soekarno adalah pejabat pertama yang datang ke Afganistan pada tahun 1961.

Yohana bercerita, ia sempat dilarang pergi ke Afganistan oleh Kementerian Luar Negeri karena sehari sebelum berangkat, bom bunuh diri meledak sekira 4 kilometer dari area hotel yang akan menjadi tempat menginap selama di Afganistan. Namun dengan izin Presiden Joko Widodo, Yohana pergi ke Afganistan dengan pengamanan yang tinggi.

Kehadiran Yohana ke Afganistan adalah untuk menjadi keynote speaker dalam simposium yang menyoroti peran dan kontribusi perempuan Afganistan bagi perdamaian. Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Afganistan, Mohammad Ashraf Ghani.

Yohana bercerita, akibat konflik dan perang yang berkepanjangan selama empat dekade di Afganistan, perempuan dan anak-anak di negara tersebut mengalami penderitaan yang luar biasa.

“Anak-anak sering diculik untuk dilatih berperang. Termasuk perempuan, rape (pemerkosaan) masih ada di sana. Dieksploitasi pelaku konflik dalam perang,” tutur Yohana di Kantor KPPPA di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).

Ia juga menceritakan perempuan di Afganistan cukup berbeda dengan di Indonesia. Meski dirinya enggan membanding-bandingkan, namun ia mengakui jika perempuan di Afganistan jarang terlihat di tempat publik.

“Ada garden khusus, women garden. Di women garden itu mereka berkumpul berbagi suka dan duka. Di women garden itu ada pertokoan yang menunjukkan produk yang mereka buat,” ujar Yohana.

Lalu apa masalah paling vital yang dihadapi kaum perempuan di Afganistan? Yohana mengatakan, hak perempuan adalah salah satu permasalahan utama.

“Perempuan belum dihargai secara penuh. Masih dianggap perempuan urusannya domestik. Budaya patriark juga masih cukup tinggi. Di jalan saja perempuan jarang,” ujarnya.

Yohana pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan beberapa topik terkait perempuan. Salah satunya adalah menyampaikan program 3Ends, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki child friendly city di mana pada 2030 diharapkan tidak akan ada kasus kekerasan sama sekali di berbagai daerah di Indonesia.