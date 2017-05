Targetkan Kunjungan 1.000 Yacht, Indonesia Bikin Program Balap Yacht

WISATA Bahari nampaknya tengah digalakan lagi oleh pemerintah. Kementrian Pariwisata pun mulai menargetkan kunjungan 1.000 Yacht untuk menggaet wisatawan Internasional.

Sejumlah acara pariwisata pun sudah diagendakan, seperti program rally layar kapal Yacht. Sebab, negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Singapura sudah membalap Indonesia dengan rata-rata kunjungan sebesar 5.000 Yacht per harinya.

“Selain membangun segitiga yacht dan cruise antara Sabang-Langkawi-Phuket, tiga negara dalam satu aktivitas sailing, Kemenpar juga ikut menyiapkan program reli layar kapal yacht. Pariwisata itu borderless. Semua harus saling support,” kata Menpar Arief Yahya.

Hal tersebut tentu saja untuk membalap Singapura yang selama ini sudah mendapatkan kunjungan 4.000 yacth sehari, di mana satu kapal yacth bisa menghabiskan dana sekitar 1.500 SIN dollar.

Melihat hal tersebut, pemerintah tak ingin tinggal diam, hingga saat ini akses dan regulasi pemerintah sudah mulai dipermudah, di mana kapal asing bisa masuk tanpa harus meminta izin berbelit-belit.

“Kalau mereka sudah terbius ke Indonesia, saya ingin lenght of stay-nya akan sangat panjang. Wisata bahari kita kelas dunia semua. Sea Zone, coastal zone dan under waternya banyak yang masuk top 3, bahkan terbaik dunia,” ungkapnya.

Dari rangakaian acara rally Yacht tersebut, agenda paling dekat ialah The Spice Island Rally. Even ini akan mengajak yachter-yachter dunia untuk berlayar di Indonesia selama 6 hari. Rutenya, dari Bali menuju beberapa Gili yang berada di Lombok.

Di Bali, para yachter bisa menikmati spot best top 100 Gold List reader’s choice award versi Scuba Diving di Tulamben, Sementara di Lombok, yachter bisa ikut menjelajah spot-spot eksotis yang pernah dikunjungi aktris peraih Oscar sekaliber Gwyneth Paltrow.

“Semua akan kami ajak berlayar di tempat-tempat eksotis dunia. Yang sudah mendapat banyak pengakuan dunia. Semua harus gerak. Harus kreatif merayu. Hanya dengan cara seperti ini bisa mengejar target 1.000 yacht ke Indonesia,” ucap Esthy Reko Astuti sebagai Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementrian Pariwisata.

Dan tak hanya even itu saja yang disiapkan Kemenpar. Selain The Spice Island Rally, ada juga Wonderful Sail Anambas to Natuna 2017 yang siap menyapa. Belasan yacht dari berbagai negara akan singgah lagi di Kepulauan Riau pada acara Wonderful Sail Anambas to Natuna 2017 yang akan dilangsungkan 28 Mei-5 Juni 2017.

Lalu yang kedua, ada Wonderful West Kalimantan Yacht Rally 2017. Acara ini digelar mulai 1 Juli-2 Agustus 2017 dengan jadwal sebagai berikut: Sambas (1-5 Juli), Singkawang (7-10 Juli), Bengkayang (12-15 Juli), Mempawah (17-20 Juli), Kubu Raya (22-25 Juli), Sukadana (26-29 Juli) dan Ketapang (30 Juli-2 Agustus).