Intip Cara Kate Middleton dan Pangeran William Disiplinkan Pangeran George

USIA Pangeran George baru akan genap 4 tahun pada Juli mendatang. Layaknya anak-anak pada umumnya, pewaris tahta Kerajaan Inggris ini masih sering tantrum atau mengamuk di depan umum.

Aksi tantrum George terakhir terlihat pada pernikahan sang tante Pippa Middleton dan Jammes Matthews. Namun, Kate dan William punya cara sendiri untuk mendisiplinkan anaknya itu. Simak ulasannya seperti Okezone rangkum berikut ini:

Belajar dari buku parenting

Disitat dari Cafemom, Senin (22/5/2017), Kate menggunakan beberapa buku parenting untuk mendidik anaknya. Seperti buku Positive Discipline: The First Three Years and The Happiest Toddler on the Block. Alih-alih menghukum George dengan mengurungnya di dalam kamar saat dia melanggar aturan, Kate menyuruhnya beristirahat sejenak dan membaca buku atau memainkan mainan menenangkan.

Memberi peringatan satu kali

Ketika George melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan di taman bermain, dia akan mendapat satu peringatan sebelum dibawa pulang. Jika dia tidak peduli pada peringatan tersebut, maka George akan dibawa pulang meski dengan menendang dan menjerit.

Memberi peringatan di pernikahan Pippa Middelton

Pada pernikahan sang tante, Pippa Middleton, Pangeran George sempat menangis karena dimarahi Kate. Rupanya, Kate marah karena George menginjak gaun pengantin Pippa yang harganya ditaksir mencapai Rp691 juta. Akibat hal ini, Kate memarahi George sambil mengisyaratkan sebuah peringatan sehingga membuatnya menangis.