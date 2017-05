6 Kostum Vanessa Hudgens saat Menjadi Host Billboard Music Awards 2017

VANESSA Hudgens tak hanya piawai memainkan sebuah karakter dalam sebuah film atau serial drama. Kali ini, ia memamerkan keahlian lainnya di depan publik, yakni memandu perhelatan Billboard Music Awards 2017, untuk pertama kalinya.

Untuk mendukung penampilan, Vanessa sampai berganti delapan kostum yang berbeda. Hmm, lantas seperti apa gaun cantik yang dikenakannya? Berikut beberapa di antaranya seperti dilaansir Dailymail, Selasa (23/5/2017).

Sebelum memandu acara yang diselenggarakan di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, mantan kekasih Zac Efron ini tampak mengenakan gaun berbahan satin warna nude. Gaun tersebut berpotongan tinggi di bagian paha yang dipercantik dengan dua pita besar di bagian dada dan bahunya.

(Foto: Dailymail)

Ketika acara dimulai, Vanessa kembali tampil seksi. Co-host, Ludacris, pun tampak terpesona dengan gaun semi transparan berpotongan tinggi di bagian paha dengan aksen sequin warna hitam putih yang dikenakan Vanessa kala itu.

(Foto: Dailymail)

Gaun ketiga yang dikenakannya bergaya bohemian dengan warna dasar biru bercorak warna hitam dan oranye. Gaun berpotongan flowy ini memiliki model tanpa lengan dan potongan rendah di bagian dada.

(Foto: Dailymail)

Pemeran utama dalam serial 'High School Musical' ini berganti busana dengan gaun hitam pendek berbahan tulle. Tak lama, ia berganti kembali dengan gaun warna hijau mint dengan detail aplikasi floral 3D yang cantik koleksi Marchesa Spring/Summer 2017

(Foto: Dailymail)

Setelah penampilan Celine Dion dengan lagu My Heart Will Go On, Vanessa kembali ke atas panggung seraya mengumumkan Icon Award yang diberikan kepada penyanyi senior Cher. Kala itu, ia tampil seksi dengan setelan busana bercorak kulit ular dan beraksen sequin. Setelan busana tersebut terdiri atas bralette dan celana panjang berpotongan lebar.

(Foto: Dailymail)

Terakhir, wanita kelahiran 1988 ini menutup acara dengan gaun merah berhiaskan corak bunga di bagian ujung gaun. Gaun dari material silk ini memiliki potongan rendah di bagian dada serta model thigh-high slit.

(Foto: Dailymail)