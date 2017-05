Setelah Ledakan di Konser Ariana Grande, Kawasan Kereta Bawah Tanah Manchester Ditutup

LEDAKAN bom baru saja menyerang kota Manchester di Inggris setelah konser Ariana Grande. Kejadian ini pun menewaskan sekira 19 orang dan 50 orang luka ringan.

Selain itu, pengamanan lokasi juga diperketat di Manchester Arena di mana menjadi tempat pengeboman terjadi. Padahal, sebelum ada kejadian ini Manchester Arena menjadi tempat paling banyak disambangi oleh wisatawan, terlebih pencinta bola.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE