Lang Tengah Turtle Watch, Salah Satu Upaya Penyelamatan Penyu di Malaysia

PULAU Lang Tengah (The Eagle in The Middle) adalah sebuah pulau tropis kecil di pantai timur laut semenanjung Malaysia. Sisi barat dibatasi pasir putih dan perairan dangkal.

Pantai berpasir dikenal sebagai Turtle Bay, tapi lebih memilih nama Pasir Tok Enjut untuk menarik wisawatan. Di ujung selatan pulau itu, di dalam vegetasi pesisir dibalik pantai terdapat kamp Turtle Watch.

Hal utama yang dilakukan The Turtle Watch ialah berpatroli di pantai yang digunakan sebagai sarang telur penyu selama 24 jam untuk mencegah perburuan telur penyu. Selain itu, The Turtle Watch juga memindahkan telur-telur ke tempat penangkaran. Langkah utama The Turtle Watch menyusun daftar spesies pulau Lang Tengah.

Tujuan dari The Turtle Watch ialah memperluas operasi yang semula dari pantai, kemudian ke hutan hingga ke laut. Pada 21 tahun lalu, di pulau Lang Tengah ini merupakan tempat berkembang biak bagi empat spesies penyu. Eksploitasi manusialah yang paling berpengaruh atas berkurangnya jumlah populasi penyu di pulau ini.

Lang Tengah Turtle Watch didirikan untuk melestarikan reptil hampir punah, memastikan telur-telur tidak diburu dan penyu dewasa tidak diburu untuk dijual dan penyu bisa diselamatkan dari kepunahan.

Di Pulau Lang Tengah juga ada sekira 12 spot penyelaman dan tidak hanya menyelam pengunjung juga bisa mengunjungi Redang Marine Park Center.