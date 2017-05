5 Destinasi yang Wajib Dikunjungi di Rusia

ADA banyak hal yang membuat Rusia menarik dan berbeda dari negara lain selain boneka vodka-balalaika-matryoshka. Pihak Pariwisata Rusia telah menyusun daftar 5 tujuan terpopuler yang ada di Rusia.

Dilansir dari Visitrusia, Rabu (24/5/2017), berikut 5 destinasi wisata di Rusia ini harus Anda kunjungi.

St Petersburg

Banyak orang Petersburg tidak menganggap diri mereka orang Rusia, melainkan orang Eropa. Mereka pergi ke Finlandia setiap akhir pekan. Museum Kunstcamera adalah tempat yang wajib dikunjungi wisatawan saat ke St Petersburg.

Setelah melihat anjing berkepala dua dan embrio yang diawetkan dalam alkohol, kunjungilah monumen Peter the Great yang dikelilingi oleh pagar botol sampanye. Palace Square adalah yang terbaik di malam hari, sedangkan interior Katedral Saint Isaac dan Kazan terlihat lebih baik di siang hari saat sinar matahari bermain ringan di mosaik dan lukisan.

Namun, koleksi mosaik terbaik ada di Gereja Juru selamat di Spilled Blood. Untuk merasakan kota yang sebenarnya, pastikan Anda pergi dan melihat balet di Teater Mariinsky, melihat jembatan, berjalan-jalan di sepanjang Nevsky Prospect, dan jangan lupa untuk pergi ke jalan-jalan belakang, yang terasa seperti di Venesia. Maka tak heran jika kota ini disebut Venesia Utara.

Moskow

Moskow adalah kota dengan jalan luas dan bangunan Soviet yang besar. Bangunan-bangunan besar itu ada Perpustakaan Negara Bagian Lenin yang memiliki 275 km rak, gedung pencakar langit Stalin yang bergaya Kekaisaran Stalin. Sampai hari ini, Moskow dapat membuat Anda terjun ke dalam sejarah kotanya dengan cepat dan mudah.

Di sini Anda dapat mengunjungi Mausoleum, Museum Sejarah Rusia (yang sebelumnya merupakan tempat tinggal Universitas Negeri Lomonosov) dan Katedral Saint Basil yang berhias warna-warni, TsUM (Central Universal Department Store) juga berada di sini. Bila Anda pergi ke Katedral Kristus Sang Juru Selamat, berpakaianlah dengan sopan dan tertutup.

Kazan

Kazan secara resmi disebut "ibukota ketiga Rusia". Kota ini disebut kota tertua di Rusia, pada tahun 2005, kota ini berusia 1000 tahun. Meskipun memiliki usia yang tidak sedikit, Kaza memiliki Katedral yang tertua, yaitu Kremlin Kazan, dan pusat kota tua. Bangunan tua yang menjadi ikon di abad-abad sebelumnya, masih dipertahankan di pusat kota.

Uniknya, di Kazan pecinta arsitektur juga bisa melihat bagaimana Kristen dan Islam hidup berdampingan di kota tua ini. Dekorasi gereja Orthodox mengandung unsur kemegahan Asia yang memukau.

The Golden Ring

Penggemar Ortodoksi Rusia yang ingin mengalami ketenangan dan kedalaman iman kunjungilah Rusia. Negara ini memiliki kota yang terkenal dengan biara dan gereja unik yang dibangun pada abad ke-17. Kota-kota ini memiliki nama yang agak puitis, misalnya Sergiyev Posad, Alexandrov, Kostroma, Pereslavl-Zalessky, Uglich, Ivanovo, Yaroslavl, Rostov Veliky, Suzdal dan Vladimir.

Novgorod Veliky

Sejarah kota berhubungan erat dengan sejarah kenegaraan Rusia, yang salah satu pilarnya adalah Ortodoksi. Untuk alasan ini, Anda bisa menemukan banyak gereja, biara dan tempat ibadah lainnya di Novgorod Veliky.

Yang paling luar biasa adalah katedral Sofiysky, yang dibangun pada abad ke-11. Bangunannya berisi peninggalan yang mengingatkan pada enam orang suci Rusia dan ikon penting, termasuk ikon keajaiban Our Lady of the Sign.