Cara Tepat Cuci Muka Khusus Pria biar Wajah Tetap Terawat

PERAWATAN wajah tak hanya diperuntukkan untuk wanita. Pria juga perlu merawat wajah karena penampilan juga penting untuk pria.

Kendati telah banyak yang mulai peduli dengan grooming, namun masih banyak yang minim dengan perawatan kulit wajah. Para pria hanya mengerti dalam mencuci mukanya dalam melakukan perawatan.

Well guys, apakah kalian tahu bahwa cuci muka bukan hanya membersihkan muka dengan sabun lalu membilasnya? Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan juga. Apa saja? Here is it, ulasannya agar wajah Anda selalu kinclong sebagaimana dilansir Mensxp, Rabu (24/5/2017).

Tidak memakai sabun batang

Guys, patut Anda ketahui bahwa sabun batang diformulasikan untuk kulit tubuh. Sedangkan kulit wajah Anda sangat sensitif. Itulah mengapa menggunakan sabun batang akan membuat wajah menjadi kering namun tak berapa lama kemudian menjadi sangat berminyak.

Ketahui jenis kulit

Ketahui terlebih dahulu bagaimana jenis kulit Anda. Apakah berminyak, maka pilihlah cleanser oil control, atau kulit kering maka pilih cleanser yang dapat melembapkan.

Jangan lupa cuci tangan

Karena terlalu cueknya, kadang pria langsung saja mencuci muka tanpa cuci tangan seusai aktivitas. Jangan melakukan ini guys, ini sama saja mentrasfer kotoran ke wajah Anda.

Cuci dua kali sehari

Ada banyak bagian tubuh yang secara rutin harus dibersihkan, seperti gigi tangan dan tentu juga wajah. Cuci muka dua kali dalam sehari, pagi dan malam hari agar kulit wajah Anda tetap sehat.

Lakukan deep cleansing

Jangan hanya membubuhkan sabun ke wajah, lakukan paling tidak 1 menit untuk massage agar wajah bersih sempurna, kulit mati terangkat dan pori-pori terbuka untuk mengangkat komedo.

Gunakan moisturizer

Siapa bilang pelembab hanya diperuntukkan untuk wanita? Setelah mencuci wajah Anda juga perlu menggunakan pelembab untuk menghindari kulit kering.