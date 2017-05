Sebelum Menikah, Yuk Intip Perawatan yang Dilakoni Pippa Middleton

PERNIKAHAN menjadi salah satu momentum bersejarah dalam kehidupan seseorang. Tak ayal jika penting untuk melakukan beberapa hal yang bisa membuat penampilan menjadi tampak sempurna.

Hal ini pula yang dilakukan oleh Pippa Middleton. Ya, resmi dipersunting oleh James Matthews Sabtu lalu, sebelumnya Pippa tentu melakukan serangkaian perawatan kulit.

Mengutip Dailymail, Rabu (24/5/2017), Pippa memang kerap kali mengunjungi sebuah salon kecantikan di London, Inggris. Tak tanggung-tanggung, Pippa melakukan facial emas seharga 600 Poundsterling atau senilai Rp10.3 jutaan.

Namun, tampilan wajah cantik dan flawless bukan hanya berkat facial emas yang dilakukan adik Kate Middleton ini. Seorang make-up expert bernama Raihana Valu, mengatakan jika Pippa menggunakan riasan less is more.

"Sepertinya Pippa terpengaruh tren kecantikan 'less is more' yang terinspirasi dari banyak selebriti yang memilih yampilan make-up tanpa make-up," papar Raihana.

"Pippa menggunakan aplikasi make-up yang lebih ringan sehingga tampak lebih muda di hari pernikahannya," tambahnya.

Bukan hanya gaun pengantin yang menyita perhatian, riasan wajah Pippa kala itu juga cukup menawan. Menurut ahli kecantikan Eva Alexandrides, Pippa tampak cantik dengan kulit yang flawless.

"Tentu ini tak terlepas dari perawatan kulit yang dilakukan, seperti eksfoliasi secara rutin dan perawatan kulit yang mencerahkan," kata Eva.