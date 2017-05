7 Fakta Menarik Universal Studios Singapore yang Anda Belum Tahu!

MENURUT Anda, tempat wisata atau atraksi apa saja sih yang wajib didatangi saat liburan di Singapura? Patung Merlion? Gardens by the Bay? Sepertinya kita semua setuju kalau Universal Studios Singapore juga jadi salah satu tempat yang sayang untuk dilewatikan kalau sedang berada di sana. Ya, kan? Tapi tahukah Anda bahwa ternyata ada beberapa fakta unik yang tidak semua orang tahu tentang Universal Studios Singapore, lho! Bahkan mayoritas warga Singapura sendiri pun juga tak tahu.

1. Tingginya Wahana Battlestar Galactica

Siapa di antara Anda yang pernah mencoba naik wahana ini? Berarti Anda orang yang super berani, karena ternyata Battlestar Galactica ini adalah dueling roller coaster (roller coaster dengan 2 track) tertinggi di dunia! Dengan tinggi 42,5 meter atau setara 14 lantai, Anda bisa memilih sendiri tingkat “keseraman” yang diinginkan. Mau yang biasa saja atau level dewa. Tak hanya itu, USS adalah satu-satunya Universal Studios di dunia yang punya wahana Battlestar Galactica, lho!

2. Hadiah Rahasia

Ini nih, yang tak diketahui kebanyakan orang. Kalau Anda ke USS di hari ulang tahun, Anda bisa mengklaim hadiah spesial. Caranya tinggal datang saja ke Guest Services Lobby dan ambil hadiah Anda. Hadiahnya berbeda-beda, tergantung persediaan.

3. Bangunan-Bangunan di Holywood Zone

Banyak juga orang yang tak tahu kalau ternyata sebagian besar bangunan yang ada di Holywood Zona merupakan replika dari bangunan asli di dunia nyata. Misalnya, Mel’s Drive-In. Nah, Mel’s Drive-In yang asli juga pernah muncul dalam filmnya George Lucas yang berjudul American Graffiti. Bangunan aslinya bisa Anda datangi langsung Hollywood, California.

4. New York Public Library

USS adalah satu-satunya Universal Studios di dunia yang punya model tiga dimensi dari New York Public Library. Walaupun di Universal Studios lainnya juga ada, tapi tempat tersebut hanya memiliki jenis yang 2D, bukan 3D seperti di Singapura.

5. Lamanya Wahana Canopy Flyer

Sedang tidak mood menunggu antrean wahana yang luar biasa panjangnya? Lebih baik Anda mampir dulu ke Canopy Flyer yang ada di zona Lost Word. Walaupun tetap antre, tapi Anda tak perlu menunggu lama karena Canopy Flyer adalah wahana di USS yang durasinya paling pendek, hanya 53 detik aja!

6. Ruang Tersembunyi di Far Far Away Castle

Far Far Away Castle ternyata punya ruangan tersembunyi yang bisa dipesan untuk birthday private party! Selain ulang tahun, ruangan ini juga bisa Anda book untuk acara-acara lainnya, termasuk melamar pacar. Hehe.

7. Transformers: The Ride

Dibuka untuk umum pada akhir 2011, Transformers: The Ride yang ada di USS adalah wahana bertema Transformers paling pertama yang ada di dunia! Opening ceremony-nya dihadiri sama CEO Universal Studios, Tom Williams dan sutradara Transformers, Michael Bay. Dengan kata lain, warga Singapura dan sekitarnyalah yang pertama kali merasakan naik wahana ini. Dua tahun kemudian, barulah Universal Studios Florida menyusul dan memiliki Transformers: The Ride.

