Bayi Prematur Berisiko Mengalami Gagal Jantung pada Masa Kanak-Kanak

KELAHIRAN prematur datang bersamaan dengan masalah kondisi fisik, kognitif, dan kesehatan anak. Terkadang kelahiran prematur justru memakan korban.

Risiko kesehatan menjadi lebih menonjol seiring bertambahnya usia. Sebuah penelitian baru mengungkapkan, masalah kesehatan lain mungkin menjadi perhatian bagi anak yang lahir prematur.

Sebuah penelitian telah mengungkapkan, bayi prematur memiliki peningkatan risiko gagal jantung elama masa kanak-kanak dan remaja, dibandingkan mereka yang terlahir cukup usia.

"Kami menemukan, risiko gagal jantung lebih tinggi pada individu yang lahir prematur, dan berbanding terbalik dengan kelahiran cukup umur," terang penulis utama, Hanna Carr, mahasiswa doktoral di Karolinska Instituet di Swedia.

Penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of American College of Cardiology (JACC), melibatkan 2,6 juta individu yang lahir antara tahun 1987 dan 2012. Studi menunjukkan, anak-anak yang lahir sebelum minggu ke-28 lebih mungkin menderita gagal jantung dibandingkan mereka yang lahir cukup umur. Individu yang lahir pada rentang usia kehamilan 28 sampai 31 minggu, berisiko tiga kali lipat.

Korelasi ini terjadi ketika anak-anak cacat lahir tidak termasuk dari analisis faktor penentu, seperti berat lahir, status sosial ekonomi, dan suasana hati orangtua. Hasilnya pun menguatkan penelitian terdahulu bahwa perkembangan abnormal sistem kardiovaskular lebih rentan terjadi orang yang lahir prematur.

Para peneliti menunjukkan, gagal jantung sangat jarang terjadi pada anak-anak maupun dewasa muda. Pasalnya, risiko ini berkembang saat terjadinya kelahiran prematur. Demikian disadur dari Zeenews, Rabu (24/5/2017).