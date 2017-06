Sweety Amazing Book Series Ajak Para Ibu Tahu Lebih Banyak tentang Kehamilan

DALAM rangka mengedukasi para wanita terkait kehamilan dan perawatan bayi, Sweety, brand baby diapers terkemuka di Indonesia meluncurkan Sweety Amazing Book Series. Buku seri yang bertajuk Amazing Moms & Baby dan Amazing Kids ini ditulis oleh Dr. dr. Taufik Jamaan, SPOG.

“Ketika hamil, calon ibu harus happy. Sesudah melahirkan juga harus happy. Kalau tidak happy maka itu bisa menjadi stressor (penyebab stres) tersendiri. Sementara kalau ibu happy bisa memberikan ketenangan sendiri bagi bayi,” ujar dr. Taufik memberikan tips kehamilan dan parenting dalam talkshow peluncuran Sweety Amazing Book di Sweety in the Wonderland, dalam Mother and Baby Fair 2017 di Jakarta pada 27-30 April 2017.

Taufik menjelaskan bahwa buku Sweety Amazing Book Series ini mengupas tuntas persiapan kehamilan, permasalahan kehamilan, perawatan bayi dan juga tumbuh kembang anak hingga usia lima tahun. Buku Amazing Book Series ini bisa didapatkan di toko buku terkemuka serta penjualan buku online.

Salah satu hal yang sering dialami bayi dan dibahas dalam talkshow sekaligus peluncuran buku tersebut adalah mengenai ruam popok. Ruam popok sendiri merupakan peradangan pada kulit bayi di wilayah sekitar popok. Ada beberapa sebab terjadinya ruam popok, seperti salah memilih popok sekali pakai (diapers), terlalu lama menggunakan diapers yang lembab, iritasi karena diapers tidak cocok dengan kulit sensitif, dan berbagai faktor lain.

Menurut dr. Taufik sebaiknya para ibu tidak meremehkan masalah ruam popok karena dapat mengganggu tumbuh kembang sang buah hati. "Ruam popok dapat membuat bayi menjadi rewel dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bayi jadi tidak mau makan dan tidak mau minum. Hal ini akhirnya bisa dapat mempengaruhi pertumbuhan sang bayi," ujar dr. Taufik.

Senada dengan dr. Taufik, salah satu selebritas yang diundang dalam talkshow, Sarwendah Tan, juga yang mengaku selalu berhati-hati dalam memilih segala kebutuhan Thalia Putri Onsu.

“Saya sudah mencoba beberapa, namun akhirnya jatuh hari pada Sweety. Bahan lembut dan jenisnya lengkap, baik pants (celana) dan tape (perekat),” ujarnya.

Sweety merupakan diapers unggulan di Indonesia yang terdiri dari Sweety Gold, Sweety Silver, dan Sweety Bronze. Produk diapers yang sudah belasan tahun menjadi pilihan para ibu ini adalah satu-satunya popok yang telah teruji klinis oleh Australian Dermatologist sehingga aman untuk kulit bayi sensitif sekalipun.

Tiga opsi diapers ini tentunya akan memudahkan para ibu. Sweety Gold dilengkapi dengan diamond layer technology, yaitu permukaan bermotif berlian yang mampu mendistribusikan cairan secara merata dan menyeluruh sehingga cepat kering dan mencegah lembab. Produk unggulan ini hadir dalam dua tipe, yakni Sweety Comfort Gold untuk tipe perekat dan Sweety Pantz Gold untuk tipe celana.

Sementara itu, Sweety Silver memiliki bahan lapisan selembut kain yang menyentuh kulit bayi dapat menyerap cairan 1 detik sehingga kulit bayi tetap kering. Selain itu, diapers ini juga ekstra elastis dan lembut pada bagian pinggang dan lingkar paha sehingga lebih pas di badan sehingga tidak bocor

Sweety Silver hadir sebagai popok pertama dan satu-satunya di Indonesia yang teruji klinis oleh Australian Dermatologist sehingga aman untuk kulit bayi sesensitif apapun. Produk ini hadir dalam dua tipe yakni, Sweety Silver Comfort untuk tipe perekat dan Sweety Silver Pants untuk popok tipe celana.

Dalam kesempatan yang sama, Sweety juga mengadakan program Amazing Baby Star 2017, Photo&Video Dance Competition. Dalam kompetisi ini, para moms diajak untuk mengunggah foto atau video lincah si kecil dengan hashtag #SudahPakaiSweety dan #BayiBebasBergerak. Keaktifan dan kekompakan moms dan si kecil. Jadi para moms harus bisa membuat kreativitas yang lucu dan unik. Para moms konsumen setia Sweety tak hanya antusias, tapi juga puas menikmati berbagai rangkaian acara Sweety in the Wonderland tersebut. Sampai jumpa di acara Sweety berikutnya!