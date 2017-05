Menikmati Keceriaan Sweety in the Wonderland di Mother And Baby Fair 2017

SUASANA di Balai Kartini siang itu sangat ramai dengan para moms yang membawa buah hatinya. Mereka menyerbu booth-booth perlengkapan mom & baby yang menawarkan promo dan diskon yang menggiurkan dan harga yang relatif terjangkau dari harga biasanya.

Begitulah suasana Sweety in the Wonderland di Mother&Baby Fair Jakarta 2017 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, pada 27-30 April 2017. Di event bertema One Stop Shopping, Edutainment & Entertainment ini, Sweety, brand diapers terkemuka di Indonesia memang menjadi sponsor utama dan memiliki rangkaian acara menarik di Sweety in the Wonderland.

Pada pembukaan Sweety in the Wonderland para pengunjung bisa menikmati talkshow sekaligus peluncuran buku Sweety Amazing Book Series, yang ditulis oleh Dr. dr. Taufik Jamaan, SPOG. Dokter Taufik hadir sebagai pembicara bersama dengan Sarwendah dan Sweety, sehingga para peserta talkshow bisa bertanya langsung seputar masalah kehamilan dan persalinan sampai ke popok.

Pada kesempatan lain, para pengunjung juga disuguhi Sweety Celebrity Mom & Baby Fashion Show sebagai bagian dari rangkaian acara. Di atas catwalk, tampak sepuluh selebriti berlenggak-lenggok menggandeng dan menggendong di kecil untuk melenggang seperti model. Serunya, karena masih belum terbiasa dunia modeling, si kecil pun bertingkah lucu. Ada yang tampak cool dan menggemaskan, ada yang enggan untuk berjalan ataupun tersenyum, bahkan ada pula yang sampai tertidur ketika harus tampil.

Berbagai acara seru bisa dinikmati pengunjung, seperti dari puppet show dan balloon art, peluncuran Amazing Book Series, Celebrity Mom anda Baby Fashion Show, Baby Dance & Photo Contest dan Sweety Mom & Baby Dance. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye Sweety Amazing Baby Star yang merupakan wadah agar si kecil dapat berekspresi dan bebas bergerak untuk menjadi Amazing Baby Star, bintang kecil impian para ibu.

Bertepatan dengan kegiatan tersebut, Sweety juga meluncurkan Sweety Silver, melengkapi produk Sweety Gold dan Sweety Bronze yang sudah ada sebelumnya. Sweety Silver memiliki bahan lapisan selembut kain yang menyentuh kulit bayi dapat menyerap cairan 1 detik sehingga kulit bayi tetap kering. Selain itu, diapers ini juga ekstra elastis dan lembut pada bagian pinggang dan lingkar paha sehingga lebih pas di badan sehingga tidak bocor

Sweety Silver hadir sebagai popok pertama dan satu-satunya di Indonesia yang teruji klinis oleh Australian Dermatologist sehingga aman untuk kulit bayi sesensitif apapun. Produk ini hadir dalam dua tipe yakni, Sweety Silver Comfort untuk tipe perekat dan Sweety Silver Pants untuk popok tipe celana.

Salah satu ‘gong’ dari rangkaian Sweety in the Wonderland ini adalah Sweety Mom&Baby Dance yang digelar di Lapangan Parkir Balai Kartini, pada Minggu pagi 30 April 2017. Sekira 350 pasang ibu dan anak meramaikan acara ini untuk mengekspresikan kasih sayang dan keaktifan mom dan baby-nya dengan bergerak bersama.

Kecerian dan edukasi yang ditawarkan oleh Sweety tak berhenti hanya di situ, brand diapers dari PT Softex Indonesia ini mengadakan kompetisi Sweety Baby Photo and Video Competition dengan hadiah total puluhan juta rupiah dan kesempatan untuk menjadikan si kecil bintang kalendar Sweety 2018.

Syarat untuk ikut kompetisi pun mudah, moms cukup meng-upload foto atau video tarian bersama sang si kecil ke Instagram dengan hashtag #SudahPakaiSweety #BayiBebasBergerak. Kriteria penilaian terdapat pada pose, keaktifan dan kelincahan si kecil, kekompakan antara moms dan si kecil, ekspresi kasih sayang dengan bergerak bersama, dan pastinya kreativitas. Pendaftaran untuk event ini dibuka hingga 1 Oktober 2017.

Para ibu konsumen setia Sweety tak hanya antusias, tapi juga puas menikmati berbagai rangkaian acara Sweety in the Wonderland tersebut. Sampai jumpa di acara Sweety berikutnya!