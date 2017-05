Lucunya Aksi Para Model Cilik di Catwalk Sweety in The Wonderland

MELIHAT bayi yang lucu dan mengemaskan dalam mungkin sudah sering Anda alami. Namun bagaimana kalau Anda pernah menyaksikan bayi yang baru belajar berjalan atau bahkan belum bisa berjalan di atas catwalk?

Fashion show unik ini digelar 29 April 2017 dengan tajuk Sweety Celebrity Mom and Baby Fashion Show. Acara ini merupakan bagian dari acara Sweety in The Wonderland di Mother&Baby Fair yang diadakan pada 27-30 April 2017.

Dengan catwalk yang didesain sesuai dengan tema wonderland menggunakan taman rumput dan hiasan jamur serta bunga di sisi kanan dan kiri, bayi-bayi kecil berjalan dengan menggemaskan sambil digandeng atau digendong oleh para celebrity moms. Adalah Sarwendah dengan brand fashion SW Heart by Sarwendah yang didaulat untuk menampilkan busana pilihan yang digunakan oleh para selebriti dan buah hati mereka.

"Untuk fashion show kali ini, desain pakaian yang aku buat temanya adalah elegan namun simple karena digunakan oleh celebrity mom yang bawa anaknya. Dalam memilih bahan yang digunakan untuk pakaian ini juga harus yang halus untuk anak," ujar Sarwendah yang merupakan istri dari Ruben Onsu

Gibran, anak kedua dari pasangan Asri Welas dan Galich Ridha Raharja, berusia belum genap sebulan ketika bergaya di atas catwalk. Namun, Gibran yang imut-imut tampak begitu lucu dan menggemaskan dalam gendongan Asri Welas.

Kelucuan lainnya juga terlihat dari tingkah lucu bayi-bayi lain, mulai dari tidak mau berjalan ala model, enggan untuk tersenyum, bahkan ada yang sambil tertidur. "Ini tidak pakai latihan, karena kalau mau latihan 10.000 kali juga percuma kalau fashion show bawa anak," ujar Melaney Ricardo yang tampil bersama Corage.

Celebrity moms lain yang ikut tampil dalam fashion show kali ini adalah adalah Intan Ayu bersama Keano, Adriana Bustami bersama Enzo, Magdalena bersama Kimmy, Mikaila Patrize bersama Ace, Ririn Ekawati bersama Abigail, Christie Julia bersama Ben dan Kiena Dwita bersama Asagi.

Acara fashion show ini juga menjadi ajang launching produk Sweety Silver, produk yang sebelumnya dikenal dengan Sweety Fit Pantz. Sweety Silver memiliki bahan lapisan selembut kain yang menyentuh kulit bayi dapat menyerap cairan 1 detik sehingga kulit bayi tetap kering. Selain itu, diapers ini juga ekstra elastis dan lembut pada bagian pinggang dan lingkar paha sehingga lebih pas di badan sehingga tidak bocor

Sweety Silver hadir sebagai popok pertama dan satu-satunya di Indonesia yang teruji klinis oleh Australian Dermatologist sehingga aman untuk kulit bayi sesensitif apapun. Produk ini hadir dalam dua tipe yakni, Sweety Silver Comfort untuk tipe perekat dan Sweety Silver Pants untuk popok tipe celana.

Selain acara fashion show, Sweety dalam Sweety in the Wonderland juga menggelar sejumlah acara yang tidak hanya bersifat hiburan namun juga edukasi. Sweety ingin mengedukasi keluarga Indonesia dengan memberikan tips perawatan sang buah hati hingga bagaimana tumbuh kembangnya. Kegiatan lain yang diberikan oleh Sweety adalah seperti puppet show, balloon art, Amazing book launch, diaper changing game, Baby Dance & Photo Contest, dan Sweety Mom & Baby Dance.

Sweety juga memiliki wadah untuk para moms yang dikenal dengan Sweety Parent Academy yang merupakan program yang memfasilitasi para orangtua dalam mendidik dan membesarkan sang buah hati dengan gaya pengasuhan anak yang benar dalam membentuk karakter, disiplin, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Anda bisa mengaksesnya melalui website www.sweetycare.com.