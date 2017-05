4 Langkah Jitu Singkirkan Masalah Jerawat Batu

MASALAH jerawat apa pun jenisnya memang bisa berpengaruh terhadap penampilan. Apalagi jika jenis jerawat tersebut merupakan cystic acne atau jerawat batu.

Ya, berbeda dengan jerawat pada umumnya, jerawat batu memang sangat mengganggu. Tak hanya sakit dan ukurannya yang besar sehingga dapat mengganggu penampilan, jenis jerawat satu ini juga keras lantaran letaknya berada di bawah permukaan kulit sehingga tak bisa dipencet.

Alhasil, Anda harus menunggu sampai jerawat kempis dengan sendirinya, atau menyamarkannya menggunakan concealer. Bisa saja menyuntik jerawat batu dengan suntikan cortisone yang bisa membuat kempis dalam waktu 24 jam, sayangnya biayanya cukup mahal.

Nah, tak perlu khawatir, cobalah melakukan perawatan mudah dan sederhana berikut, seperti yang diungkapkan oleh Joshua Zeichner, Director of Cosmetic and Clinical Research Mount Sinai Hospital New York, AS.

Gunakan produk mengandung asam salisilat

Menggunakan obat jerawat yang tersedia di pasaran tidak menjamin jerawat batu bisa kempis. Anda membutuhkan produk pembersih yang mengandung asam salisilat, untuk menghilangkan minyak berlebih di wajah. Jika Anda pemilik kulit wajah kering, gunakan sabun pembersih yang biasa digunakan dan aplikasikan pembersih yang mengandung asam salisilat hanya pada area berjerawat.

Kompres dengan es batu

"Temperatur es batu dapat mengurangi kemerahan di wajah, bungkus es batu menggunakan handuk," kata Zeichner, seperti dikutip Allure, Kamis (25/5/2017). Zeichner menyarankan agar langkah ini dilakukan tiga kali dalam satu jam dalam interval 10 menit. Anda bisa melakukannya sesudah membersihkan wajah.

Menghilangkan bakteri

Gunakan obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide yang bisa membunuh bakteri penyebab kulit kemerahan yang terdapat di kutikula kulit. Untuk mencegah iritasi, oleskan pelembap tipis-tipis pada wajah, lalu aplikasikan obat jerawat dengan kandungan benzoyl peroxide rendah pada area yang berjerawat.

"Jika terasa panas di kulit sesaat setelah mengaplikasikannya, segera bilas wajah Anda secepatnya menggunakan air," kata Zeichner.

Mengurangi kemerahan

Krim jerawat yang mengandung hydrocortisone mampu mengempiskan jerawat batu. Cara aplikasinya, setelah menggunakan obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide, gunakan krim mengandung hydrocortisone pada jerawat baru. Tutup dengan plester, keesokan harinya jerawat batu akan mengecil, lakukan beberapa kali sampai jerawat benar-benar kempis.